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小米9 Pro新增支持eID电子身份证，坐飞机、住酒店更方便

2019-9-22 13:29:27来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月22日消息 今日小米手机官微再度为新机预热。其表示，全新小米9 Pro加入了对eID电子身份证的支持。

eID即electronic IDentity，是以密码技术为基础、以智能安全芯片为载体的公民网络电子身份标识。适用于符合eID安全机制要求的智能安全芯片载体上，如：金融IC卡、社保卡、银行U盾、智能手环等。常见的APP如航旅纵横也支持eID电子身份证。就像官方所云，eID电子身份证可以让用户在坐高铁、坐飞机、入住酒店时拥有更为便捷的体验。

除了对eID电子身份证的支持外，据目前已有的信息显示，小米9 Pro 5G还将采用一块6.39英寸的OLED屏幕，搭载骁龙855 Plus处理器，配备定制的XL号VC液冷模块，散热面积达1127mm²，更有“VC液冷+ 5层石墨+高导热铜箔+导热凝胶”立体散热系统，CPU核心温度降低10.2℃。其他方面，小米9 Pro 5G采用定制的超大号“横向线性马达”，支持30W超级无线闪充+三重快充（高速有线+高速无线+高速无线反充），电池容量增至4000mAh，机身厚度变为8.95mm。

小米9 Pro 5G将与小米MIX Alpha一同亮相9月24日5G新机发布会，敬请期待。

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关键词：小米9 Pro 5G

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