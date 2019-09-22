丁磊的猪要“入住”浙江了，“出栏50万头”谁都拦不住

9月17日，韩国京畿道坡州市一养猪场内发生首例非洲猪瘟疫情，为防止疫情扩散，韩国暂时禁止从京畿道出货，与此同时还扑杀了近3950头猪。

同日，日本埼玉县的一家养猪场因相同的猪瘟疫情扑杀了近1100头猪。这是日本继一周前发现猪瘟疫情后第二次为采取的大规模“扑杀行动”。

近日，自去年四月份，非洲猪瘟的四起便波及了众多国家，我国猪肉价一度已从6月的每公斤21.59元攀升至35.11元/每公斤。

当下猪肉供给严重紧缺、价格也极速飙升。所以政府对此也加大力度出台政策来鼓励养猪。

前几日便被《马云、丁磊、刘强东都入局，AI养猪到底哪家强？》一文刷屏，如今各大互联网公司也纷纷投身“养猪事业”，科学养猪、AI养猪成为新潮流。

随着京东、网易、阿里等互联网巨头开始在圈内“抢猪”时，最强“养猪户”已诞生——网易未央。

据AI财经表示，网易味央与绍兴市政府于9月17日签署了战略合作协议，宣布网易味央第三家养猪场正式落户绍兴嵊州。此前网易分别在浙江及江西已投入建设了两家生猪养殖场。

这是网易味央的一个现代农业生态产业链项目。

当天在签约仪式上，绍兴市委书记马卫光也表示，这次的战略合作在推进相关产品、产业的全方位合作上都具有重要意义，生猪养殖产业有着巨大的市场前景。

据悉，网易味央此番要在绍兴实现“三步走”战略。预计投产后的年出栏生猪目标为：从2021年的“10万头尝鲜”到2024年“养猪计划最后一步走”。

届时项目总产能达50万头猪的出栏量，较安吉农场提升25倍，较高安农场提升3.3倍。

第一步，一期计划至2021年，预计投产后年出栏生猪10万头。次年，养猪第二步紧跟其后，2022年底投产出栏量目标为20万头。

养猪计划最后一步将在2024年建成，届时预计项目总产能达50万头。

目前猪肉价格的波动已成为全民关注的话题，同时，网易味央作为“互联网+现代农业”的代表，秉承着“创新、探索、分享”的互联网理念，丁磊似乎成了这个夏天的大赢家。

2016年，在湖州市安吉县网易味央的第一个农业生产园诞生。其创新型的养殖模式一度占据了当时的热点头条。次年，丁磊开始将其独特的“味央模式”在全国范围内推广，其根据地建在江西省高安市。

如今丁磊从网易到绍兴，他的猪要入住“浙江”了，项目总产能“50万头”谁都拦不住。

网易创始人兼首席执行官丁磊表示：

“自信源于网易味央，网易味央将更高水平的养猪模式将落户绍兴，我们有责任加快节奏，将味央模式推向每个消费者，给予他们安全可靠的放心肉。”

丁磊的养猪事业再次升级，他希望用互联网思维差异来养猪，将“养猪事业”做到极致，让传统的养猪模式现代化、工业化、信息化。

此外，近期虽然猪肉的价格波动较大，但网易味央的猪肉价格保持稳定。

此次合作，网易味央要致力于将高效生态的养殖模式复制到绍兴的同时也要继续建设集生猪养殖、农产品种植及精深加工销售等生产方式一体化的生猪养殖全产业链生态示范点。