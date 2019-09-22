为什么舌头尝不出自己的味道？

当一道美味摆在你的面前时，扑鼻而来的香味总会让你垂涎三尺。无论是咸鲜脆嫩的鲁菜还是汤鲜味浓的浙菜，亦或是麻辣鲜香的川菜，你的舌头总能让你在大快朵颐的同时品出个中滋味。你能成为一个合格的吃货，舌头可谓功不可没。

说到舌头，它其实与眼睛、鼻子和皮肤等感觉器官一样，是我们体验这个世界的主要方式之一。舌头反馈的信息也让我们不断完善着对这个世界的认知，当然，最主要的还是食物。

那么，舌头可以尝遍天下味道，那么舌头自己是什么味道呢？乍一看，这似乎是个荒谬的问题，但它实际上是一个很令人费解的问题。

你的舌头有啥味道？

其实，眼睛也经常遇到同样的疑问，虽然眼睛看不到它自己的颜色，但是我们可以通过反射看到。耳朵当然听不见自己，因为它不会发出声音。那么舌头能不能品尝到自己的味道呢？

如果你不小心咬了舌头，你甚至可以尝到血从伤口流出来的味道，你也可以品尝自己唾液的味道。而且无论是大蒜还是疾病带来的口臭，说话或者接吻时都会让对方体验到这些味道。可惜的是，你仍然会发现自己并不知道自己舌头是什么味道。好奇怪啊！

对于其中的原因，心理学家谈到了习惯化的概念，也就是说如果某种刺激出现的频率足够高或者时间足够长，我们就会学会忽略它。比如你在出门之前喷洒了香水味，除了你之外，其他人一整天都能闻到香味。舌头尝不出味道很可能就是这种现象的一个例子。

舌头不是唯一的味觉器官

舌头就像一只潜伏在我们嘴里的野兽，在我们日常谈话时翻来复去，它也会品尝我们的食物。然而我们对舌头最大的误解之一就是，只有它控制味觉。

味蕾中的受体细胞位于舌头凹凸不平的表面，它们不仅能够给收集味道的化学感觉，而且会收集任何进入口腔的食物所包含的触觉和热量信息。但是大脑也依赖于你的嗅觉来备注味道，所以舌头并不是唯一的味觉器官。

没有唾液你就尝不到味道

舌头味蕾中的受体需要一种液体介质才能使味道与受体分子结合。如果你没有唾液，你将尝不出味道。虽然理论上你可以用水来代替唾液。然而，唾液中含有淀粉酶，这是一种作用于糖和其它碳水化合物的酶，所以如果没有唾液，甜味和淀粉类食物的味道可能会和你想象的不太一样。

不同的味道对应着不同的受体

这些化学受体分布在你的舌头上，当然你也可能已经发现了，部分区域对某些味道更加敏感。甜味的味觉受体分布在舌尖附近，咸味受体位于舌尖上方，酸味受体位于舌尖两侧，苦味受体位于舌根附近。你可以把食物放在舌头上的不同位置来尝试不同的口味。

鼻子不畅，舌不知味！

当我们咀嚼食物时，食物的香味会进入鼻腔。在鼻子里有一个含有毛细胞的区域，它可以检测并将气味相关的信号传送到大脑中处理气味信息的区域，也就是嗅球。来自味觉皮层和嗅球的信息结合起来就让我们产生了味觉。

然而在寒冷的时候，鼻涕会阻塞鼻腔通道。在没有气味信息的情况下，我们的大脑无法给我们提供有关味道的信息，从而使所有东西都变得无味。质地和温度的受体位于口腔内，因此，我们仍然知道我们吃的食物是冷热和口感。可能，感冒的时候食不知味大概就是如此了。

你的舌头有2000到4000个味蕾

成年人平均有2000到4000个味蕾。味蕾中的受体细胞肩负着感知味道的重任，而且它们每周都会自我更新。大约四分之一的人被认为是“味觉超常者”，即味觉高度敏感的人，尤其是对苦味食物。这些人如果想做个美食家，大概是轻松加愉快了。

味蕾是肉眼看不到的

如果你觉得自己舌头上的小突起就是味蕾的话，那你就大错特错了。我们的肉眼是观察不到味蕾的，那些小突起的真实身份叫做乳突，也就是味蕾栖身的地方。平均每个乳突的表层组织内都有六个味蕾。

舌头不是你身体里最强壮的肌肉

舌头全部都是肌肉，但它不是一块肌肉，而是由8块不同的肌肉组成，就像大象的鼻子一样。舌头肌肉也是人体中唯一独立于骨骼之外工作的肌肉。舌肌有惊人的耐力，吃饭、说话和吞咽都离不开它，而且它似乎永远都不会累。

你的舌印和指纹一样独一无二

每个人的舌头都是独一无二的，就像指纹一样。有些人认为舌头很有可能成为验证身份的工具。舌头在嘴里是受保护的，很难伪造。研究人员正在研究如何使用舌头作为生物认证特征，这也是一种确定身份的可靠方法。

舌头还是你的健康指示器

你的舌头实际上可以提供身体健康状况的线索。比如说，鲜红的舌头可能是叶酸或B12缺乏，也可能是猩红热或川崎病（一种儿童常见疾病）的征兆；舌头上疼痛的肿块可能是口腔溃疡或口腔癌的症状等等。当然，如果你的舌头出现了异常症状，还是去看医生最靠谱。