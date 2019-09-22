史前人类很强壮？科学家：或许并非如此

当人们谈及史前人类时，一定会联想到电影中一群体型健硕的史前人类围捕猛犸等大型动物的镜头，他们应当是擅长奔跑、身体强壮的史前人类，目前科学家最新一项研究表明，事实或许与人们想象的相差较大，人们对史前人类的印象是身体健康、体型匀称，但实际上他们可能是“老幼病残”，他们的相貌看上去像是饱受战争的摧残。

早期人类是“老幼病残”

英国约克大学考古学家佩妮·斯皮金斯(Penny Spikins)在英国科学节上表示，在全球出土的50具尼安德特人骨骸中，大约三分之一的骨骸存在不同程度的残疾，由于尼安德特人经常活动，他们身体健康，但是他们的伤亡率非常高，而且遭受许多饥荒，差不多每具骨骼都有严重受伤或者患病迹象，这与他们的生活方式有关，他们并不像现代人类久坐不动的生活方式，但是他们的生活处境非常艰难。

尼安德特人具有病残特征的一个实例包括“沙纳达人(Shanadar Man)”，他的骨骸在伊拉克境内挖掘，考古学家分析其享年40-50岁，从骨骸分析来看，他的一只胳膊和一条腿有伤残迹象，一只眼睛失明，可能耳朵聋了。

佩妮指出，“沙纳达人”伤残体征可能持续10-15年时间，肯定有其他尼安德特人照顾他的生活，我们很难看到像这样的伤残人会对部落做出什么贡献，早期人类都是流动性很强的群体，他们的生存条件较差，从饥荒时期的牙齿特征可看出这一点，但尽管如此，部落其他人仍会照顾伤残人员的生活。

尼安德特人懂得照顾病人

在另一个考古案例中，法国拉卡佩尔奥克斯圣地区挖掘的一具尼安德特人骨骸表明，其生前患有严重关节炎，必须接受至少6个月的护理，这表明尼安德特人部落彼此团结，互相关爱，他们能够真心地帮助伤残的弱势群体。

佩妮说：“因此人类最早的医疗保健证据比我们所认为的更早，通过考古证据，我们发现17个尼安德特人在患病和受伤期间得到同伴的照顾。”

如果真实还原尼安德特人当时的生存现状，他们看上去会像是参加过战争吗？是的，他们的真实状况可能与博物馆陈列的模型不同，从外貌上看，尼安德特人都像参加过战争，多数是身体状况不佳的老幼病残。

佩妮指出，博物馆有责任反映真实的早期人类生活状况吗？从某种程度上讲，身体伤残是早期人类存在的客观问题，现今人们在博物馆看到伤残的早期人类，会感到不适，但早期人类的状况的确如此，这是无法回避的事实。

大约40万年前，原始人类演化为两支，一支是尼安德特人，他们最早离开非洲大陆；另一支是继续生活在非洲大陆的原始人类，后期逐渐深化为智人(人类共同的祖先)，现今欧洲一些地区仍有尼安德特人的基因组，但最终由于某些因素，尼安德特人在大约3万年前灭绝消失。