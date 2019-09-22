Swift 5.1 发布：引入模块稳定性

Swift 5.1通过扩展 Swift 5的稳定特性来增强 Swift 5的优点，Swift 5.1 在编译时引入模块稳定性。有了模块稳定性(Module stability)，可以创建和共享二进制 framework，以便兼容 Swift的未来版本。Swift 5.1还扩展了语言和标准库的功能，增加了一些新特性，如属性包装器( property wrapper)、不透明返回类型(opaque result type)、成员查找(key path member lookup)以及字符串的新API。总之，Swift 5.1的新特性使设计更好的API和减少普通样板代码量变得更加容易。具体如下：

模块稳定性

Swift 5.1允许创建二进制framework，且可与其他人共享。模块稳定性定义了一个新的基于文本的模块接口文件，该文件里说明了二进制框架的API。

标准库更新

Swift 5.1中的标准库包括以下新特性：

支持处理和更新集合类型上的差异

增加在分配数组存储之前初始化和访问数组的灵活性

新的API使用String 会更容易，包括创建和处理contiguous string、用于处理Unicode文本的帮助程序和用于String.Index和Range的泛型构造器

用于使用SIMD类型的各种增量API改进，包括对扩展向量、reduction 操作和向量swizzle的支持

支持需要唯一标识符的实体的可标识协议

其他语言和编译器更新

Swift 5.1包括以下新的语言特性：

属性包装器引入了通用语法，用于定义属性值的自定义访问模式，包括(但不限于)延迟初始化方法(Delayed initializer)、原子操作、特定于线程的存储与复制即写行为等

不透明返回类型(opaque result type)允许使用泛型类型来支持符合同一协议的不同类型，或者在api中隐藏实现细节信息

return 关键字不是单个表达式闭包所必需的

Self现在可以用于类和值类型

编译器现在使用默认构造器合成属性的默认值

SwiftSyntax 更新

SwiftSyntax 已经被重构，通过直接使用Swift编译器的解析器来提高它的性能。此外，通过重构内部数据结构，提高了语法树访问和相关操作的性能，从而提高了效率。

语言服务器协议

MacOS和Ubuntu的Swift 5.1 OSS工具包包括SourceKit-LSP的二进制文件，它是 Swift和基于C的语言服务器协议(LSP，Language Server Protocol)的实现。

Swift 5.1与Swift 5兼容，且兼容 Swift 4.2和Swift 4/4.1。

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