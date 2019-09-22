视频VIP大促：优酷/腾讯/爱奇艺/芒果 TV视频会员低至5折

IT之家9月22日消息 优酷黄金会员、腾讯视频会员/超级影视会员、爱奇艺黄金会员、芒果 TV PC移动影视会员/全屏影视会员全系大促，低至5折。
视频会员大促合集：
|名称
|原价/活动价
|购买
|优酷视频
|黄金会员年卡
|￥198/￥129送50元话费
|点此
|黄金会员年卡+喜马拉雅年卡
|￥396/￥158
|点此
|黄金会员半年卡
|￥108/￥58
|点此
|黄金会员季卡
|￥58/￥38
|点此
|黄金会员月卡
|￥20/￥14
|点此
|黄金会员周卡
|￥9/￥6
|点此
|腾讯视频
|VIP会员年卡
|￥198/￥198送三个月
|点此
|VIP会员季卡
|￥58/￥34.8
|点此
|VIP会员月卡
|￥20/￥12
|点此
|超级影视年卡
|￥488/￥268送三个月
|点此
|超级影视季卡
|￥148/￥73
|点此
|超级影视月卡
|￥50/￥25
|点此
|爱奇艺
|黄金会员年卡
|￥198/￥118
|点此
|黄金会员季卡
|￥59/￥34
|点此
|芒果 TV
|PC移动影视会员年卡
|￥198/￥112.2
|点此
|PC移动影视会员季卡
|￥54/￥35.6
|点此
|PC移动影视会员月卡
|￥20/￥13.4
|点此
|全屏影视会员半年卡
|￥165/￥106.4
|点此
|全屏影视会员月卡
|￥35/￥22.2
|点此
• 优酷视频
原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时79元/年（129元送50话费），点此购买（年卡）；黄金会员年卡+喜马拉雅FM巅峰会员年卡限时158元，点此购买；58元/6个月，点此购买（半年卡）；38元/3个月，点此购买（季卡）；14元/1个月，点此购买（月卡）；6元/7天，点此购买（周卡）。
• 腾讯视频
VIP会员：原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时198元/年+送3个月，点此购买（年卡）；34.8元/3个月，点此购买（季卡）；12元/1个月，点此购买（月卡）。
超级影视会员：原价488元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时268/年+送3个月，点此购买（年卡）；73元/3个月，点此购买（季卡）；25元/1个月，点此购买（月卡）。
3、爱奇艺会员
原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时118元/年，点此购买（年卡）；34元/3个月，点此购买（季卡）。
4、芒果 TV会员
PC移动影视会员：原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时122.2元/年，点此购买（年卡）；35.6元/3个月，点此购买（季卡）；13.4元/1个月，点此购买（月卡）。
全屏影视会员：原价330元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时106.4元/6个月，点此购买（半年卡）；22.2元/1个月，点此购买（月卡）。