小米米家喷墨打印机图赏：一键打印微信文件

作者： 谁是大英雄

无论工作还是生活，如今越来越多人通过手机而不是电脑发送分享文件，但传统打印机依旧是电脑为主，这就为其它厂商带来了机会，最近小米推出了一台米家喷墨打印机，在电脑之外还加入了更方便的手机操控，今天就和极客之选（公众号GeekChoice）一起来看看吧。

小米米家喷墨打印机机身整体为白色设计，线条非常简洁，与传统喷墨打印机相比外形变化不大，尺寸为435×263×130mm，重量只有3.4kg，移动比较方便。

这台机器采用热发泡打印技术，支持6英寸到A4不同尺寸纸张打印，最大分辨率4800×1200dpi，机身正面只有开关按钮，将LED指示灯融合在开关当中，增强了开关指示性。

初次使用时，用户需要手动安装四色染料墨水，机身对应文字指示说明，墨水瓶通过按压锁定，安装过程非常方便。

机身背面则是电源接口，本次产品采用小米生态链品牌汉图科技自主研发的技术，内置1.2GHz四核处理器，可以方便的通过无线网络连接电脑，对于Apple设备而言，可以通过「隔空打印」的方式进行打印。

除了连接到电脑，小米米家喷墨打印机还支持一键打印微信文件，只需要扫描打印机上的微信小程序，你就可以直接操控打印机，打印聊天记录中的文件和图片。

另外，小米米家喷墨打印机提供远程打印功能，外出不在家时要临时打印文件也非常方便，也节省了不少时间，这也是它的亮点。

价格方面，小米米家喷墨打印机售价999元，原装墨水39元/瓶，一组四瓶墨水支持9500页彩色打印，3200页黑色打印。