它是多彩iPhone的开端，还影响了“真香”的iPhone XR和11

不久前iPhone 11系列发布了三款新机，iPhone XR升级款的iPhone 11也随之到来。经过一整年的市场考验，去年的iPhone XR成为了最受欢迎的iPhone。据IHS Markit统计，2019年上半年iPhone XR就销量达到2690万台，是最畅销的机型。也因其独特的彩色设计，赢得了许多人的喜爱。但其实早在6年前，便有一款iPhone以色彩为卖点。今天就让我们来一起来看看多彩iPhone的起点，iPhone 5c。

与众不同的材质选择

提起iPhone 5c，人们最热衷讨论的便是它特殊的后盖材质。在那个金属机身逐渐流行的时期，塑料，仿佛成了廉价的象征。被人所诟病的称为「廉价版iPhone」的原因其一便来源于此。人们对于字母C的猜想，大多数是「Cheap廉价」的意思，然而苹果对于5c的解释却为「颜色Color」。

iPhone 5c使用的是聚碳酸酯材质的手机背壳，整体采用包裹性设计。这种材质你可能在诺基亚N9上见过，它与5s金属割手般的手感截然不同，它更加的圆润与柔滑，手感十分出色。苹果着实给那个塑料机身统治机皇地位的三星，好好上了一课。在厚度与重量保持完美平衡的状态下，相信每一个握持过它的人，都不会吝啬对它的赞美。

多彩设计的开端

虽然从材质定位上来看，iPhone 5c确实不如iPhone 5s的地位更高，但这样的选择也带来了不同的效果。iPhone 5s上苹果第一次在旗舰机上加入黑、白以外的颜色，而在iPhone 5c上，则加入了5种全新配色：白、黄、蓝、绿、粉。丰富多彩的颜色添加，更加强调了产品的特点，也着实吸引了更多的年轻人。这些鲜艳明亮的颜色，正是苹果产品里最别具一格的象征。

纵观iPhone 5c的广告，颜色也始终是其宣传的重点。不同地区的人穿戴着各色的服饰，淡妆浓抹之间，手中的iPhone 5c却显得相得益彰，比起一台手机，它更像是一件精美的装饰品。甚至iPhone 5c的官方保护壳的设计都别具一格，让单调的世界多了一抹色彩。

过气的配置与完美的设计

作为与iPhone 5s同期发布的产品，iPhone 5c在配置上却落后于iPhone 5s。iPhone 5c的硬件配置几乎全面采用了上一代iPhone 5的版本，均采用了4.0英寸的屏幕，A6处理器与800万像素的摄像头。换言之，iPhone 5c就是换壳版的iPhone 5。「科技以换壳为本」这句玩笑，用在iPhone 5c上再恰当不过。

而在软件上，它搭载了全新的iOS 7系统，这次的系统升级，苹果带来了全新的设计风格：扁平化设计。而系统也为每一个颜色的5c单独设计了特有的颜色壁纸。回到广告中去，你会发现iOS 7的扁平化，竟与5c的设计完美的结合在一起。这种硬件与软件的结合，也应证了广告结尾的那句：Designed Together。

凤凰涅槃，浴火重生

不过由于4488元略高的售价，市场对于5s的看好，远远大过于5c多彩的设计。加上放弃最新的Touch ID指纹解锁与第一款64位的A7处理器，5c并不能作为最新的旗舰带给人们足够多的新意。看到这里你或许已经明白，如今的iPhone XR与iPhone 11系列，并不同于当年的iPhone 5c。

苹果似乎想要将「廉价版」继续下去。从当初配置、材质上的完全缩水，到如今刀工的恰到好处。在保留大部分旗舰配置的同时，将起售价压低。在提高性价比的同时，配置却没有过多缩水。如今的iPhone XR与iPhone 11已不再是当年换壳的过气旗舰，不再是当年的iPhone 5c。

在单调的世界中增添的一抹色彩

当我们回想那时候的iPod nano与iPod shuffle，颜色带给我们的不仅仅是视觉上的惊艳，更多的年轻的颜色，是青春的色彩，是广告中潇洒的舞蹈，是年轻人心中压抑不住的活力。纵观近几年的苹果产品，鲜有如此多彩的设计出现，而iPhone XR与iPhone 11又重新将它们带了回来，没有渐变的色彩，只有纯粹的单一颜色。

不得不赞叹库克领导下的苹果，在「廉价版」上重新找回了它的未来，没有太多的配置缩水，甚至还可以与同期安卓旗舰一较高下。也在苹果的字典里，iPhone 5c并不能称之为一代经典，但其多彩的配色，以及对后代机型的配置完善，都起到了很大的作用。