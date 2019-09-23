第一批活在云端的“数字人”即将诞生，他们真的能永生吗？

第一批「数字人」要将自己的意识上传到云端了。

安德鲁·卡帕兰，一位78岁的美国作家，将通过硅谷创业公司HereAfter的记忆保存项目，成为世界首批「虚拟人类」之一。

这并不是什么新鲜的概念。很久以前，就有科幻作品提出「将人类意识上传到计算机，然后永远活在那个世界里」的设想。最近10年，随着计算机科学的发展，越来越多的科学家、创业公司开始研究如何将人脑和计算机连起来，尝试用计算机模拟人脑的活动，最终实现「意识上传」。

记忆保存

严格地说，安德鲁·卡帕兰并不能真正「活」在服务器上。

HereAfter不是要将卡帕兰的大脑和电脑连接在一起。它所做的更多是向目前还健在的卡帕兰收集信息，听他讲述自己的经历、观点甚至是性格特点，将这些信息进行整理，形成知识结构，然后构建一个可以与其他人互动的AI聊天机器人。

安德鲁·卡帕兰有着近乎传奇的人生经历，他在20多岁时曾是一名战地记者，作为以色列军成员参加过第三次中东战争，之后又成为一名企业家，与此同时，他还是一名小说作家、编剧。78岁的他，希望自己的故事能在自己去世之后继续流传，希望年轻的妻子和其他亲人能够借此继续了解自己。这恰好契合了HereAfter的口号，「永不失去你爱的人」（Never Lose Someone You Love）。

永远不失去你爱的人 |HereAfter

HereAfter公司的创始人之一，James Vlahos早在两年前就尝试过这件事。当时他的父亲罹患癌症，即将走向生命的终点。在父亲生前的最后三个月，Vlahos用摄像机记录下了自己与父亲的一切对话，用这些谈话信息建立语料库，自己编写了一个AI聊天程序「Dadbot」。他将父亲的语料库植入进聊天程序中，在问到特定问题时就会触发父亲的答案、录音。

如果说三个月的语料库和两年前的AI技术所创造出的Dadbot还完全算不上是「数字人类」，HereAfter为卡帕兰准备的模型则复杂得多，包含更多情感、人性的因素。卡帕兰的后代不只能听到卡帕兰生前的录音，还能够与他的「虚拟形象」进行更有机的互动。这一产品还能以「语音助手」的形式存在，后代可以通过手机、电脑、智能音箱等各种产品与自己已逝的亲人互动，就像和Siri说话一样。

尽管卡帕兰是一个作家，理应优先通过文字的方式记录下自己的一生，但他认为，只有通过这种「可交互的方式」，才能让后代更有兴趣去了解他。卡帕兰认为这是一种能将家人之间的关系纽带延续几代人的方式，自己能够以类似「语音助手」的形式活在子女甚至孙辈、重孙辈的智能手机里，在他们需要的时候随时给他们安慰、鼓舞，以及实用的生活经验，就像是在云端复制了一个新的「虚拟灵魂」。

进入「数字遗产」领域的创业公司远不止HereAfter一家。创业公司Nectome也在探索记忆保存业务，它的终极目标是通过计算机完美地模拟人类大脑的活动。与此同时，另一家公司Eternime则试图保存「一个时代的记忆」，它声称已经有超过44000人注册参加了自己的记忆保留计划，最终希望能将「数十亿人的记忆、想法、创作和故事」保存下来。

信息过载

「死后上云」或许即将成为一种潮流，但相关的问题也如影随形。

HereAfter公司采用「订阅制」的收费方式，这意味着被创造出来的「数字人类」，命运掌握在后代亲属的手上。如果他们不再想听到已逝去亲人的声音，不再需要这个有点奇怪的语音助手，或者财务状况不佳，无法继续为祖先续费，这个「灵魂」就会被从服务器上无情抹去。

不难预见，即使一个人生前做了十足的准备，后代也有意愿去保存一份祖先的「人格拷贝」，在一代又一代人的更迭中，费用的负担会越来越重，最终不可避免地会出现过载。大部分人都不会去研究自己上溯好几代的每一个太爷爷/奶奶的每一段经历，等待这些「数字人类」的，很可能是被无情删除的命运。

Vlahos提到这个问题时，一改此前对自家服务激进的描述，转而表示，他们卖的只是一种「互动式回忆录」。HereAfter所卖的服务，本质上仍只是让一个人在世界上留下更多痕迹，同墓穴、墓碑以及各种遗物一样，云端的「数字人类」仍会遭受时间的冲刷，最终也不可避免地要被遗忘。

但伦理问题却就此产生。目前技术所造出的「数字人类」或许还不够真实，我们在删除它时还能坦然认为自己只是删除了一份数据而已。等到计算机对人脑的模拟日渐精细、完善，甚至在某种程度上有了自主意识的时候，那个寄生在服务器上的「灵魂」，到底算不算一个人？它有没有人权？其他人是否有权利决定它的命运？它存在于服务器上的成本由谁来负担？

这些都是技术推向市场之前，需要认真考虑的问题。