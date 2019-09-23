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JDK/JAVA 13正式版发布

2019-9-23 7:20:55来源：开源中国作者：-责编：骑士评论：

近期，Java官网已经宣布JDK/Java 13正式GA。

此版本带来了以下几大新特性：

  • JEP 350，Dynamic CDS Archives：扩展应用程序类-数据共享，以允许在Java应用程序执行结束时动态归档类。归档类将包括默认的基础层CDS（class data-sharing）存档中不存在的所有已加载的应用程序类和库类。

  • JEP 351，ZGC: Uncommit Unused Memory：增强ZGC以将未使用的堆内存返回给操作系统。

  • JEP 353，Reimplement the Legacy Socket API：使用易于维护和调试的更简单、更现代的实现替换java.net.Socket和java.net.ServerSocket API使用的底层实现。

  • JEP 354，Switch Expressions (Preview)：可在生产环境中使用的 switch表达式，JDK 13中将带来一个beta版本实现。switch表达式扩展了switch语句，使其不仅可以作为语句（statement），还可以作为表达式（expression），并且两种写法都可以使用传统的switch语法，或者使用简化的“case L ->”模式匹配语法作用于不同范围并控制执行流。这些更改将简化日常编码工作，并为switch中的模式匹配（JEP 305）做好准备。

  • JEP 355，Text Blocks (Preview)：将文本块添加到Java语言。文本块是一个多行字符串文字，它避免了对大多数转义序列的需要，以可预测的方式自动格式化字符串，并在需要时让开发人员控制格式。

详情查看：http://openjdk.java.net/projects/jdk/13

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关键词：JAVAJDK

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