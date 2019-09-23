JDK/JAVA 13正式版发布

近期，Java官网已经宣布JDK/Java 13正式GA。

此版本带来了以下几大新特性：

JEP 350，Dynamic CDS Archives：扩展应用程序类-数据共享，以允许在Java应用程序执行结束时动态归档类。归档类将包括默认的基础层CDS（class data-sharing）存档中不存在的所有已加载的应用程序类和库类。

JEP 351，ZGC: Uncommit Unused Memory：增强ZGC以将未使用的堆内存返回给操作系统。

JEP 353，Reimplement the Legacy Socket API：使用易于维护和调试的更简单、更现代的实现替换java.net.Socket和java.net.ServerSocket API使用的底层实现。

JEP 354，Switch Expressions (Preview)：可在生产环境中使用的 switch表达式，JDK 13中将带来一个beta版本实现。switch表达式扩展了switch语句，使其不仅可以作为语句（statement），还可以作为表达式（expression），并且两种写法都可以使用传统的switch语法，或者使用简化的“case L ->”模式匹配语法作用于不同范围并控制执行流。这些更改将简化日常编码工作，并为switch中的模式匹配（JEP 305）做好准备。