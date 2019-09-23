《现代汉语词典》有了App版，内购收费98元，比纸质书还贵点

IT之家8月23日消息 8月份，《现代汉语词典》APP在第26届北京国际图书博览会上正式发布。现在已经正式上线苹果App Store和安卓应用商店等。《现代汉语词典》可以免费下载，每天允许免费查询2个词语，然后就提示收费，内购价98元，解锁全部内容。

IT之家发现《现代汉语词典》得实体版在京东上售价为93元。《现代汉语词典》APP版比实体版还要贵一点。

据悉，《现代汉语词典》APP的出版历经了两年的研发时间，也是商务印书馆对数字出版动态和移动互联用户市场认真分析后的成果。《现代汉语词典》APP在全貌呈现《现代汉语词典》（第7版）内容的基础上，依据《新华同义词词典》《新华写字字典》《通用规范汉字字典》等辞书内容开发了同义词反义词（10000多组）、同义词辨析（3000多组）、汉字动态标准笔顺（3500字）、字级等增值服务，邀请中央电视台著名新闻主播李瑞英制作了全词典69000个字词的标准普通话音频。

和纸质词典不同，《现代汉语词典》APP不仅呈现拼音、部首等纸书检索方式，还新增手写输入查询、语音输入查询、摄像头组词查询等数字化检索方式。检索结果除了所查字词外，还同时呈现同音字、同部首字，以及同音词、顺序词、居中词、倒序词、相关词等。同时，APP实现了全文任意字词“即点即查”。

据悉，《现代汉语词典》APP还具有个性化的“日习一词”、“意义相关词”功能，另外独具特色的智能词典助手功能，提供快捷查询功能，包括词语辨析、近义反义词、格式词语、词语/成语接龙、组词、部首、笔顺七个板块。

当然《现代汉语词典》APP其实也可以无限免费查询字词，只要是能够拍照的都可以。可以点击查询栏中的摄像头取词，即刻实时查询相关字词的语音和解释等，不过IT之家在拍摄一些生僻字时识别准确率有时候不是很高。