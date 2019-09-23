外媒解读苹果5G七大传闻

随着苹果正式开始销售iPhone 11和iPhone11 Pro，很多人一直在问，在超高速5G网络全球蔓延之际，投资新款4G手机是否是个好主意。今年的新款iPhone手机拥有在所有智能手机中最快的CPU和GPU，但它们仍停留在去年的蜂窝流量标准之上，这意味着它们无法下载大容量文件，也无法提供与最新的5G Android设备一样的网络性能。

我不打算告诉你，购买iPhone 11是一个糟糕的举动，但我希望你可以在出手购买一台平均售价超过700美元的手机前掌握更多的信息，毕竟你大概率会在未来三年内持续使用这台设备。要知道，三年的时间5G早就在全球范围内广泛普及了。因此，作为iPhone用户和同样关注5G的智能手机评论家，在本文中我会介绍关于5G的七个迷思，你可以根据这些信息作出选择，我希望这些信息能帮助你做出最适合你的选择。

迷思1：苹果暂待5G是因为技术还没准备好

错误的。多年来，苹果一直在高通和英特尔两家公司采购调制解调器，并押下重注，认为自己完全可以依赖英特尔调制解调器，但最终赌输了。英特尔无法如期生产出一款可行的5G调制解调器，因此苹果不得不捏着鼻子与高通重新签约。基于其iPhone的开发和生产时间表，苹果最快能在2020年发布5G iPhone。

苹果一直是各种技术的早期采用者。在Mac电脑生态系统还没有完全成型的时候，MacBook就可以毫无问题地切换到USB-C。此外，苹果还在没有太多使用计划的情况下为iPhone添加了3D Touch，就在今年，它还在iPhone 11机型中引入了U1超宽带无线芯片，原因基本上还不得而知。苹果也非常愿意在抛弃传统技术方面表现出自己巨大的“勇气”（参见耳机插孔、USB-A接口），这些技术早就远远领先于其他技术。

在这种情况下，并不是5G还没有准备好。问题的关键是苹果选错了供应商，没能按时拿到零件。

迷思2：苹果会一次性针对所有类型iPhone推出5G

错误的。在这一点上，苹果每年在推出三款新手机的同时，还会销售大量的“传统款”手机，而且它并没有试图让这些手机的规格保持一致。5G将一直是一项高端服务，唯一的问题是它是否已经被内置在iPhone 11中，还是只为iPhone 11 Pro所独有。

苹果的大多数智能手机竞争对手都提供了一款5G手机作为豪华机型，与传统的4G手机并驾齐驱。这就是为什么会有三星Galaxy S10 5G、一加7 Pro 5G，以及许多大小手机品牌的各种款型案例。

技术和业务的原因有很多，但归根结底，5G早期的零部件是相当昂贵和庞大的。当然了，这里所谓的昂贵并不足以阻止一加以840美元的价格出售7 Pro 5G，要知道这一价格是低于4G的iPhone 11 Pro或Pro Max的。苹果本可以很容易地在其Pro机型中推出5G，且根据可信的供应链报告，它可能会在2020年做到这一点，或者它可能会（像Android制造商一样）在明年的所有机型中提供5G。

迷思3：苹果只会在5G无处不在的情况下才会推出5G服务

错误的。苹果并没有等到3G或4G变得无处不在，就推出了带有4G的iPhone 3G或iPhone 5。虽然它通常更愿意等待大量潜在客户的到来，但苹果还是会愿意先推出一个试验性的功能，比如Apple Watch Series 4 ECG支持，然后再在软件更新中解锁该功能。在ECG方面，苹果的进展很缓慢，先是从美国开始，然后在其他地方逐步推广。

苹果最大的三个市场是美洲、欧洲和中国。在上述三大地区，5G的初步推广已经开始。美国四大运营商已经在提供商用5G服务，英国三大运营商以及欧洲大陆部分地区的多家运营商也在提供5G服务。而在中国，在下月初40个城市正式启动5G服务之前，运营商早就已经在各个城市部署了有限的网络。中国的原始设备制造商在发布5G设备方面一直是最积极的，它们正利用苹果推迟发布的机会，争取高端客户。

迷思4：苹果只有在各地性能一致的情况下才会推出5G服务

错误的。苹果从来没有保证过手机在不同国家的性能都是一致的，但也不反对销售支持不同手机标准的多地区或运营商优化版本的设备。它最多会选择性能最高的部件——比如iPhone X的“最高达600Mbps”峰值——即使美国的4G网速通常接近15Mbps，而亚洲和北欧国家的平均网速是美国的三倍。

多年来，这一直是苹果对iPhone和iPad执行的策略：支持其主要客户采用任何标准。早在苹果与AT&T独家合作时，它就只生产GSM手机。iPhone 4问世后，苹果开始销售一款支持美国顶级运营商CDMA网络的“Verizon iPhone”。然后，它继续销售CDMA iPhone，主要是为了迎合Verizon和Sprint的需求，而其他大多数运营商则坚持使用GSM。

值得注意的是，苹果在5G标准中没有类似的冲突；每个国家和每个运营商都在遵循去年批准的同一标准。唯一的平行选择是支持5G的高速毫米波频率，还是坚持使用中速6GHz以下的频率。但无论如何，明年推出的新手机几乎肯定会同时支持这两种功能。

迷思5：5G网络还没准备好迎接黄金时段

这一观点只能说答对了一半。5G仍处于全球推广的第一阶段，这意味着全球各地的信号塔仍在不断地拔地而起，一个城市一个城市，一个街区一个街区。当然，并不是所有地方都能得到这种服务，即使在有这种服务的城市，覆盖范围也可能参差不齐。事实确实如此。

也就是说，当你获得5G信号时，4G和5G之间的区别是深刻的。在4G的早期，当人们的常见下载速度从1Mbps变为8Mbps时，人们不屑一顾，因为这意味着“明显缓慢”与“仍在等待，但更好”之间的区别。但在5G的早期，常见下载速度就会从25Mbps变为（取决于位置）100Mbps、300Mbps或600Mbps，峰值速度在1-2Gbps范围内。

与4G不同的是，当你使用5G网络时，你可以马上看到区别，25Mbps到300Mbps就像从“还好”跳到“天啊”。你已经可以在美国的主要城市亲身体验5G服务了，预计到明年年中，许多国家都可以享受到这种高速网络服务。

迷思6：5G会耗尽手机电池

这一观点基本上是错误的。有一小部分人指出，HTC早期4G手机ThunderBolt糟糕的电池续航时间是放弃早期5G手机的一个原因。但在过去8年里，技术进步了很多，原始设备制造商也从HTC的经验中吸取了教训。

几乎所有现有的5G手机都设计了一个大电池，以抵消早期5G芯片带来的额外电力损耗。SRG最近对实际5G功耗的研究发现，与点亮一个大屏幕相比，5G接入对电池寿命的影响相对较小，而且5G手机通常仍能支持用户正常工作一整天。

一个更微妙的答案是，早期的5G芯片并不像未来的5G芯片那样节能。但几乎所有技术都是如此，随着时间的推移，它只会变得更便宜、更节能。

除非苹果开始制造自己的调制解调器，然后将其直接集成到处理器中（高通、三星、联发科和华为都计划在明年这么做），否则与竞争对手相比，iPhone可能都处于自然的能耗劣势。把赌注押在苹果自己生产的完全集成5G调制解调器上是不明智的。

迷思7：目前没有任何好的5G智能手机

错误的。我不认为销售额是质量的代表——麦当劳每年销售数十亿个普通汉堡——但与汉堡不同的是，人们通常不会购买（或先购买，然后退货）1000美元以上的商品，除非它们能带来很大的价值。与早期的4G时代不同，现在已经有相当多的5G智能手机问世，而且它们在市场上表现得相当不错。

超过200万人已经购买了三星的第一批5G手机——Galaxy S10 5G和Galaxy Note10 5G。三星预计，到今年年底，这一数字将翻一番，达到400万部，这要归功于其中端Galaxy A90 5G手机，售价将在830美元左右，大致相当于市场口碑令人印象深刻的一加7 Pro 5G手机的价格。

抛开销售数据不谈，我可以告诉你，我一直在测试的一加7 Pro 5G给我留下了深刻的印象，即使作为苹果的长期用户，我也是这么说的。这是一款漂亮的设备，拥有出色的摄像头、流畅的处理和游戏性能，而且是我见过的充电速度最快的手机。如果是苹果今年发布这款手机，很多人会认为它是2020年的“必胜手机”，但作为许多配备类似功能的Android手机之一，它并没有那么引人注目。

迷思破解了，现在是你做决定的时候了

我完全理解，即使不是数亿，也有数千万iPhone用户还不关心5G。或许还有数百万特别铁杆的苹果粉丝，在苹果支持5G之前，他们不想关心这一服务。在对消费电子产品进行了数十年的报道之后，我非常有信心，尽管iPhone 11缺乏5G支持，但苹果今年，也有可能是明年，仍将销售大量iPhone 11，就像任天堂在NES发布后一直在销售NES游戏机和游戏一样。并不是每个人都需要站在技术的最前沿。

但别搞错了：5G手机技术现在很重要，而且未来几年随着它的不断普及，5G只会变得更重要。就像iPhone 3G和iPhone 5一样，我当然想在第一天就买一部具备下一代手机功能的iPhone，而不是等待。在未来的一年里，“仍在等待”的数据速度将让位于大多数人会觉得不可思议的即时性，这将推动新的应用发展，远远超出人们现在使用的范围。

你需要一个5G设备来体验这种性能，所以如果你今天要买一个4G手机，那么你需要知道，现在每一家电话运营商，每一个国家的政府，每一个主要的设备和组件制造商都已经采取了重大步骤来实现5G的普遍推广，即使是苹果，也是如此的。

所以你可以决定如何投资你的下一部智能手机。只是不要做一个你很快就会后悔的选择，因为上述七个迷思基本上是没有什么根据的都市传说。