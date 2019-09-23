LG三星掀8K电视大战，业绩增长承压之下谁是赢家？

近日，LG、三星掀起了8K电视大战。在柏林举办的2019消费者电子展上，LG公开指出三星的8K电视不符合标准。随后，两家企业在9月17日举行了技术说明会上，互指对方的8K电视不达标。

值得一提的是，三星电子与LG电子同为韩国企业，虽有合作关系，但由于两者业务相似度很高，曾多次出现争端。正因如此，双方亦敌亦友的关系时常引发业内关注。

在业绩层面，近年来，三星电子的营收和净利均远超LG电子，不过两者均面临业绩增长乏力的困境。在8K电视领域，中国电视企业的崛起给韩系电视市场造成一定的竞争压力，除了上述两家韩企之外，国内各大电视企业也相继推出自家的8K电视产品。那么，在这场8K电视大战中，究竟谁才是赢家?

LG三星互指对方8K电视不达标

LG与三星的8K电视大战始于9月初在柏林举办的2019消费者电子展，LG在展会上将自家8K电视与三星的8K产品并列摆放并比较。彼时，三星方面回应称，“并不在意，我们的销量更好”。

随后有消息称，LG电子公开表示，三星2019款8K电视不符合8K分辨率的国际标准，三星实际上是在欺骗消费者。包括Park在内的LG代表指出，产品测试和认证机构Intertek和VDE对三星、LG和索尼的商用8K电视进行了测试，结果显示，三星的QLED 8K电视CM仅为12%，远低于8K标准50%的阈值，而索尼8K电视的CM为70%，LG的8K产品为90%。

这终于激发了三星的正面反击。9月17日，三星与LG双双举行技术说明会，均指出对方的8K电视不达标。

在LG技术说明会上，工作人员将LG的OLED 4K电视与三星的QLED 8K电视进行比较，指出三星QLED 8K看上去就像关机一样。韩媒表示，此举意指三星的新型8K电视还不如LG的旧款4K电视。而在三星技术说明会上，工作人员同时播放标准解码的8K视频，三星8K电视立刻出现画面，而LG 8K电视播放失败;此外，工作人员将报纸照片直接投放到两款电视上比较，指出三星电视字体显示比较清晰。

韩媒分析称，三星和LG都打算在8K电视领域争取更多的话语权，以此来争夺制定8K电视标准的主导权。

梁振鹏对记者表示：“8K的分辨率比4K的分辨率清晰度要高四倍，这本身是非常困难的，成本也会明显提升，而且不仅仅是显示面板达到分辨率标准就可以称之为8K电视，其所覆盖的解码芯片、cpu处理器、内存、画质芯片、信号传输、节目录制制作等，需要整个产业链都能达到标注，消费者才能真正看到8K电视。”

LG三星业绩增长乏力，韩系电视市场空间受挤压

众所周知，三星与LG同为韩国家电巨头，两家企业在很多业务领域有重叠，二者抢市场、争地盘的战争由来已久。与此同时，两家企业又多次达成合作，二者的关系更多表现为竞合。

从业绩方面看，三星电子与LG电子均面临业绩增长压力。三星电子发布的2019年第二季度财报显示，三星电子第二季度营收为56.1万亿韩元，同比下滑4%;净利润为5.18万亿韩元，较去年同期的11万亿韩元下滑53.1%。LG电子发布的第二季度财报显示，报告期内，销售额为15.6万亿韩元，同比增长4.1%;净利润为1060亿韩元，同比下滑67.5%。

从电视出货量来看，群智咨询调查发布《2019年上半年全球TV市场总结》报告显示，三星电子上半年出货量为1820万台，排行榜第一位，但同比小幅减少0.6%，环比减少15.8%。而LG电子上半年出货量为1177万台，远不及三星，甚至已经排在国有品牌TCL之后，同比减少8.7%，环比减少17.2%。

报告指出，LG中低端产品受中国品牌在海外市场积极策略影响，出货压力凸显，而高端产品则受到三星QLED产品的挤压。

2019年上半年全球电视分品牌出货数量及同比走势(单位：百万台, %)

不过，在大屏显示面板领域，LG较三星仍有明显优势。资深产业经济观察家梁振鹏表示：“如果从未来的大屏幕下一代显示技术发展来看，未来的显示技术趋势是OLED技术，现在全世界能生产大屏OLED显示面板的只有韩国LG，而三星目前还停留在中小屏OLED面板的市场布局，在大屏显示面板领域，三星正在研发大屏OLED显示面板，但还没有正式量产，目前只能生产出大屏液晶显示面板。”

此外，近年来，iPhone所搭载的OLED屏幕一直是由三星独家供应，但近期，LG的介入打破了这单一的供应格局。有消息称，LG电子将为苹果iPhone 11系列提供配套的OLED面板。

家电行业资深观察人士刘步尘表示，三星和LG之间爆发8K大战有着深层次的原因：“一方面，两家企业的经营压力非常大，业绩指标表现不理想;此外，中国电视企业正在崛起，使得韩系电视企业的市场空间受到挤压。”

8K电视遍地开花，普及仍需时日

2019年是真正的8K电视元年。除三星与LG之外，TCL、海信、长虹、创维等国内众多电视厂商纷纷抢滩8K电视市场，一时间，8K电视遍地开花。随着5G与AI技术的发展，5G+8K、5G+8K+AI等概念“蜂拥而起”。

泛博瑞咨询监测数据显示，2019年上半年4K产品渗透率达到73.5%，8K产品渗透率仅为0.04%。英国未来咨询公司发布的市场报告显示，尽管8K电视的普及存在障碍，但是与2019年的20万台相比，未来8K电视机的出货量将实现大幅度增长，外加各大品牌纷纷加入8K阵营，预计到2023年，8k电视出货量的年复合增长率将达到130%。

中国科学院院士欧阳钟灿在2019年(第三届)8K QLED显示技术论坛上表示：“5G的超大宽带、超低时延是8K普及和传播的重要技术支撑，而8K的内容产品也解决了5G对内容流量的需求。在5G的推动下，8K超高清视频产业将迎来新的发展契机。”

然而，多位业内人士认为，8K在画质上的确具有其优越性，但8K电视距离大面积普及还有一段很长的路要走。

记者了解到，从价格方面来讲，8K电视归属于高端电视行列，根据尺寸不同，8K电视的价格低至几万、高达百万元。

此外，“硬件先行，内容滞后”的局面在1080P、2K、4K时期都曾出现，而8K对摄制设备要求极高，其内容的质量标准也远超目前的4K或高清内容，因此8K电视在硬件率先发布后，也将面临内容相对短缺的尴尬。

对此，刘步尘表示：“8K的普及需要整机厂家尽快的能够把8K产品的价格落到公众所能接受的一个范围内;此外，电视台要积极开通一些8K频道，从内容方面保证观众对8K信息的需求。”

对于8K电视的前景，梁振鹏表示：“目前，消费者将8K电视买回家意义不大，目前还没有8K的频道，也没有8K的影碟、电视节目，但8K电视未来是能够普及的，只是需要时间。”