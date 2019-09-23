AR技术的前世今生：科学与艺术的结合

增强现实技术增强了人类对景观的体验。景观既是一个地区土地的可见特征，又是其所具有的历史、文化和个人意义的场所感。即将成为苹果前首席设计官的乔纳森·艾维告诉我们：历史和文化背景与理解技术发展带来的机遇同样重要。受此启发，我想向大家介绍一下适用于这个新兴AR世界的相关历史和文化。

1825年，贝尔法斯特迪维斯山。在19世纪上半叶，一项技术最先进的调查是由英国人赞助的对爱尔兰岛的测绘工作。本次调查采用了创新的土地测量技术和人文数据整理。这座山见证了工程师托马斯·德拉蒙德（Thomas Drummond）首次实际使用聚光灯（limelight）。从爱尔兰山顶的稀疏处，该设备投射出超过66英里的耀眼明亮的白光，使测量员能够以更高的精度进行三角测量。

1837年，伦敦考文特花园剧院。本发明被适用于舞台上照亮演员。后来这个词被作为“某人成为众人瞩目的焦点”而全球采用。意大利哲学家吉安巴蒂斯塔·维柯（Giambattista Vico）提出的理论是，历史上文明是在一个循环的周期中发展起来的，即“corsi e ricorsi”。历史在今天重演，但有所不同。测量技术正在支撑着一个全球舞台。

看不见的地图，看不见的舞台

沉浸式增强现实体验将需要一些有史以来最复杂的映射。它对用户来说是不可见的。个人、故事、创造、平凡被提升到舞台中心。戏剧中心用戏剧理论家安德烈·巴赞的话来说，是一个特殊的地方。一个精心制作的地形舞台，用于保存、共享和体验数字内容。劳伦斯·奥利维尔奖得主彼得·布鲁克说：“我可以把任何空无一物的地方称为一个空荡荡的舞台。一个人走过这片空旷的空间，而另一个人正看着他，这就是戏剧表演所需要的一切。”

逆向大师达·芬奇引入动态变化的戏剧舞台，而增强景观则是包括一个定期刷新的裸线3D地图。专业人士和外行人都会不断地绘制地图，让别人来展示他们的故事和艺术，用光来揭示一个地方的风格和特色。新的苹果增强现实体验系列课程则是与艺术家合作，将特定地点的AR体验编排到六个城市的景观中，是探索这个全球舞台的众多案例之一。

搭建全球舞台

想要在你的城市里获得令人难以置信的身临其境的体验吗？剩下的技术障碍包括将数字内容保存到位置，访问实时的三维语义世界地图，将数字内容与物理世界隔离，以及多播放器等。此外，还有厘米定位。然而，全球导航卫星系统（GNSS），如北斗、Galileo和GPS，如果没有软件和硬件来接入大地测量基础设施，就无法实现这一目标。消费类相机的先进功能，利用双原始GNSS数据、5G网络和计算机视觉提供了潜在的解决方案，包括从智能手机拍摄的景观图像三角定位。

2019年，伦敦白金汉宫。作为使用增强技术的地点之一，该宫殿通过Snap的Lens Studio Landmarker实现AR沉浸式体验。

Snap的这个工作室已经实现了40多万个AR镜头和150亿次播放。Snap目前在美国市场的占有率为90%，用户年龄在13岁至24岁之间，高于Facebook或Instagram。不良言论、虚假信息和滥用是这种新型大众增强现实媒体未经审查的潜在后果。Digital Allemansrätten提供了一个解决方案，在早期就推出隐私治理措施来避免伤痕累累的情况发生。

深入聚光灯

1973年，伦敦皇家宫廷剧院。塞缪尔·贝克特（爱尔兰剧作家）与布景师（戏剧设计师）乔斯林·赫伯特合作。他们不仅关注演员的表演，还关注舞台设计的视觉和实用细节。舞台布景为演员和观众定义了舞台世界。贝克特极简主义的舞台构图打破了传统，“实现那种虚无需要大量的工作，为演员找到合适的桌子和椅子，以及既实用又富有诗意的物品，最重要的是，发现光。”

采用先进的照明设备控制，精度和光亮度成为一体。

作为AR生态的一部分，数十亿美元的投资正在进入“光场”技术，该技术基于诺贝尔奖得主Gabriel Lippman（发明基于干涉现象的彩色照相术，获得了1908年度诺贝尔物理学奖）的发明。这项技术将重新定义观众对数字媒体的期待。正是这种艺术与工程的结合使贝克特在人类首次登上月球的那一年获得了诺贝尔奖。

被增强的城市

戏剧离不开建筑。在莎士比亚戏剧中，舞台相对裸露，动作和对话的处理将会在建筑中以回声的形式被接收。现代建筑大师勒·柯布西耶（Le Corbusier）是一位艺术家和建筑师，他在20世纪推动建筑向前发展、并拥抱新技术。他宣称城市规划的材料是天空、空间、树木、钢铁和水泥。有了这个方向，技术人员打破现状，加入那些目前负责公共领域的人的行列：政府、城市规划者和建筑师。地方被不可避免的分裂，景观赋予个性化，幻化为神奇之城。

洛杉矶艺术家Koreen猜想：在一个增强的城市，建筑材料的选择是光，空间和天空。而数码是画笔。数字标记会同步到景观。

古往今来，抽象思维塑造了城市设计。孔子的哲学构架中国古代城市甚至到紫禁城的空间顺序（故宫）。工程师艺术家弗拉迪米尔·托明（Vladimir Tomin）提供了一个预告片，展示了这座增强城市（Augmented City）的远景。

他们把艺术和技术结合起来。他们有“品味”。他们是思想家和实干家。“如果那个家伙被扔到撒哈拉沙漠中央，他一定会坐下来，然后画张地图，”詹姆斯·乔伊斯（现代主义文学最重要的代表作家之一）的父亲说。乔伊斯自己也会说，如果我不是世界上最伟大的工程师，至少也是最伟大的工程师之一。如果这些人今天还活着，可能会致力于做AR研究吗？也许下一批伟大的工程师们正在与AR合作。个人计算正在向外延展，成为空间计算，网络正成为空间网络。

正如乔纳森·艾维所说，“如果你真的关心人性，你就会全神贯注、试着去理解创造未知事物的含义和后果。”