继微软推出Python教程后，谷歌推出Kotlin免费在线课程

近日，微软推出了Python 免费在线视频教程，该课程名为Python for Beginners，为Python 初学者提供学习材料。无独有偶，谷歌近日也宣布推出两个Kotlin 免费在线课程，正如苹果将iOS开发人员从Object-C转移到Swift一样，谷歌也在将Android开发者从Java转移到Kotlin。

该在线教程是谷歌与Udacity（一家在线教育机构，教学语言为英语）合作共同推出，为帮助 Kotlin 的学习者，提供基于视频的课程，以及如何在Kotlin构建Android应用程序，这两门课程分别是：

Kotlin Bootcamp

在本套教程中，用户将学习如何使用Kotlin 编程，从基本知识开始，比如如何编写Kotlin语句，以及如何处理函数操作等等，完成Kotlin 语言的学习后，该课程还有为使用Kotlin 开发Android 应用提供所需的基础。谷歌为使用 Kotlin 开发 Android应用提供了一流的支持，包括Kotlin的Android API 和API扩展。

Building Android apps in Kotlin

这套课程是针对如何使用Kotlin 进行Android 开发，从“Hello World”开始由浅入深，本课程从在一个屏幕上构建基本的交互式用户界面开始，到以一个多屏幕Google Developer Group(GDG) Finder应用程序结束。在每一课中，你将使用一个实际架构的应用程序并实现关键特性。

在这个过程中，你将了解Android Jetpack组件，如数据库空间、后台处理工作管理器、导航组件等等。还有使用库来简化常见的任务，例如用于图像加载的Glide、用于网络的Retroeft以及用于JSON解析的Moshi。这门课程教授主要的Kotlin特性，比如cooutines，以帮助学习者更快、更简洁地编写应用程序代码。

总的来说，整套课程将创建超过 10 个应用程序。

这两门课程是Codelabs（谷歌的免费开发者资源）的一部分，根据该网站，每个Codelab提供一个指导、教程和动手编码经验，大多数Codelab 是逐步完成构建小型应用程序或向现有应用程序添加新功能的课程。下面是两门课程的地址：

• Kotlin Bootcamp

• Building Android apps in Kotlin