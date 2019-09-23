腾讯游戏部门开源系列项目“蓝鲸”，基于PaaS技术解决方案

蓝鲸智云（蓝鲸）是腾讯游戏运营部“腾讯智营”下的一个子品牌，它是一套基于 PaaS 的技术解决方案，提供了完善的前后台开发框架、调度引擎与公共组件等模块，可以帮助业务的产品和技术人员快速构建低成本、免运维的支撑工具和运营系统。

蓝鲸团队近期开源了其部分项目，系列项目包括：

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腾讯蓝鲸智云 PaaS 平台（BlueKing PaaS）

本次开源的是蓝鲸智云 PaaS 平台社区版（BlueKing PaaS Community Edition），它提供了应用引擎、前后台开发框架、API 网关、调度引擎、统一登录与公共组件等模块，帮助用户快速、低成本、免运维地构建支撑工具和运营系统（统称为 SaaS 应用）。它为一个 SaaS 应用从创建到部署，再到后续的维护管理提供了完善的自动化和自助化服务，从而使开发者可以集中精力关注 SaaS 应用的逻辑开发。

仓库地址：https://gitee.com/Tencent-BlueKing/bk-PaaS

腾讯蓝鲸智云配置平台（BlueKing CMDB）

蓝鲸配置平台（蓝鲸 CMDB）是一个面向资产及应用的企业级配置管理平台，提供了全新自定义模型管理，用户不仅可以方便地实现内置模型属性的拓展，同时也能够根据不同的企业需求随时新增模型和关联关系，把网络、中间件与虚拟资源等纳入到 CMDB 的管理中。

除此之外还增加了更多符合场景需要的新功能：机器数据快照、数据自动发现、变更事件主动推送、更加精细的权限管理，以及可拓展的业务拓扑等功能。

仓库地址：https://gitee.com/Tencent-BlueKing/bk-cmdb

腾讯蓝鲸智云标准运维（SOPS）

标准运维（SOPS）是通过可视化的图形界面进行任务流程编排和执行的系统，是腾讯蓝鲸产品体系中一款轻量级的调度编排类 SaaS 产品。

标准运维有两大核心服务。一个是流程编排服务：基于腾讯蓝鲸 PaaS 平台的 API 网关服务，对接企业内部各个系统 API 的能力，将在多系统间切换的工作模式整合到一个流程中，实现一键自动化调度。另一个是自助化服务：标准运维屏蔽了底层系统之间的差异，让运维人员可以将业务日常的运维工作交给产品、开发与测试等人员执行，实现业务发布、变更等日常工作的自助化。

除此之外，为降低非运维人员的操作成本，标准运维与蓝鲸 PaaS 平台深度整合，为用户提供了“轻应用”和“职能化”功能，提高自助率。

仓库地址：https://gitee.com/Tencent-BlueKing/bk-sops

腾讯蓝鲸智云容器管理平台（BlueKing Container Service)

蓝鲸容器管理平台（Blueking Container Service，简称 BCS）是蓝鲸体系下，以容器技术为基础，为微服务业务提供编排管理和治理服务的基础服务平台。

BCS 在腾讯内部已经稳定运行三年以上，经过几十款不同架构、不同规模的业务验证，其中规模最大的业务包含五个独立的集群，共 600+ 物理机资源（单机 48 核以上，128G 以上内存），近 7000 POD，使用 30 多个命名空间进行隔离。本次开源的部分为 BCS 后台部分，为蓝鲸 PaaS 体系下的原子平台，主要输出服务编排和服务治理的能力。

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腾讯蓝鲸智云容器管理平台 SaaS（Blueking Container Service）

蓝鲸智云容器管理平台 SaaS 提供了友好的操作界面，支持对项目集群、节点、命名空间、部署配置、仓库镜像与应用等进行可视化界面操作管理，并提供了 WebConsole 可快捷查看集群状态的命令行服务，针对 K8S 集群模式支持使用 Helm 进行 K8S 应用的部署和管理。

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腾讯蓝鲸 CI 平台（BlueKing CI）

蓝鲸持续集成平台（代号蓝盾）是一个持续集成和持续交付系统，目前服务于腾讯 10000+ 开发人员，现已成为公司指定的 CI 平台。另外，它也获得行业至今为止唯一一个 4 级认证的 DevOps 标准。

蓝盾提供了流水线、代码库、凭证管理、环境管理与研发商店 5 大核心服务，多重组合，满足企业不同场景的需求。

仓库地址：https://gitee.com/Tencent-BlueKing/bk-ci