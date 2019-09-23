别忘了当年WiMAX溃败教训！台湾为5G专网专频杠上了

据台湾媒体报道，垂直行业是5G面临的重大机遇，但专网是否需要专频，围绕这个问题，台湾经济主管部门和通讯主管部门NCC杠上了。

按照计划，台湾将在今年年底前拍卖首批5G频谱，地方政府规划频谱拍卖收入400亿新台币（约合90亿人民币）。台湾几大运营商一方面抱怨“太贵了”，一方面惊奇的发现，垂直行业可以免费领取5G专用频谱！不仅免费，还直接抢走了运营商碗里不多的一点肉。

在“行政院”政委龚明鑫支持下，“经济部”希望可以争取3.7GHz到3.8GHz中的100M频谱频宽作为“专网专频”。

但是，地方政府工作人员透露，这块5G黄金频段的频谱，价值数百亿元（新台币），“经济部”想要免费送，先要过预算这一关。

科技会报办公室回应，针对专网频谱议题，目前还是采取“实验先行”原则，要先进行更多测试，才能得到更多消息，以了解专网不同频段会有怎样不同的影响，这部分仍需更多实验提供信息，也需要进行更多协调，还未有定论。

NCC代主委陈耀祥强调，鼓励垂直行业用户与电信业者合作，不乐见3.7GHz拿来作专频。未来还需要再评价5G的第二次、第三次频谱拍卖，专网真需要频谱，到时可以用高频段。

台湾“经济日报”放狠话称，“经济部”硬要从依法拍卖的频谱中，割出一块去给不想花钱竞标、还要省钱不找电信业者合作的产业去做“创新发展”，这是管杀不管埋，不要忘了当年WiMAX的前车之鉴。

当年英特尔推动WiMAX，全球响应者寥寥，台湾“经济部”力推六家电信运营商上马WiMAX，画出了千亿级的大饼，但英特尔“临阵脱逃”，全球其它地方也纷纷止损转向TD-LTE，只有台湾“经济部”还在劝运营商积极投资，最后惨到连WiMAX基站都买不到了。

此前据相关报道，台湾一根筋硬杠WiMAX，导致损失高达500亿美元，断送了一代电信产业。

百科知识：

全球互通微波访问（英语：Worldwide Interoperability for Microwave Access，缩写为WiMAX）是一项高速无线数据网络标准，主要用在城域网，由WiMAX论坛提出并于2001年6月成形。它可提供至少一英里无线宽带接入，作为电缆和DSL之外的选择。在IEEE 802.16标准的多个版本和选项中做出唯一的选择，以保证不同厂商产品的互操作性。在802.16物理层的三个变体中，WiMAX选择了802.16-2004版的256 carrier OFDM，能够借由较宽的频带以及较远的传输距离，协助电信运营商与互联网服务提供商业者建置无线网上的最后一英里，与主要以短距离区域传输为目的之IEEE 802.11通信协议有着相当大的不同。