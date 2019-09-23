一箭双星！我国成功发射第四十七、四十八颗北斗导航卫星

IT之家9月23日消息 据人民日报消息，9月23日5时10分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭（及远征一号上面级），以“一箭双星”方式成功发射第四十七、四十八颗北斗导航卫星。

本次任务是北斗全球卫星导航系统（北斗三号工程）的第13次发射，卫星由中国航天科技集团有限公司五院抓总研制，是该系统的第22颗和第23颗卫星，也是我国发射的第47颗和第48颗北斗导航卫星，属于中圆轨道卫星。

这两颗卫星是所属轨道上首次配置轻量化氢原子钟的卫星，还首次配置了新型导航任务处理机，有效提升卫星的性能指标和服务质量。此外，本次任务还搭载了国际搜救载荷，能够进一步提升搜救能力和搜救范围。

本次任务标志着北斗三号组网开始从基本系统向完整系统过渡和升级，也意味着今年的北斗卫星开始进入高密度发射期。

执行此次发射任务的长征三号乙/远征一号运载火箭由航天科技集团一院抓总研制，它是由基础级和上面级组成的四级火箭。基础级火箭是在长征三号乙火箭基础上为适应采用上面级而改进研制的捆绑式三级液体火箭，其一子级上捆绑了四个助推器。上面级是为发射我国新一代北斗导航卫星而专门研制的采用常规推进剂的轨道运载器。

此次任务是“金牌火箭”长三甲系列的第104次发射，也是长征系列运载火箭的第312次飞行。