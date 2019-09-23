SA组网提速，5G手机价格还能降

飞象网讯 在第十一届“天翼智能生态博览会”上，中国电信宣布采购包含5G手机、泛智能终端、行业应用终端，签约量4000万部，引起了外界的关注。差不多同一时间，中国移动5G商用预约活动正式上线。此外，自上半年以来，华为、三星、OPPO、vivo、中兴等手机厂商的5G手机陆续发布上市，5G发展已进入快车道。

根据调查显示，消费者对于5G手机的知晓率高达92.4%，其中67.8%的消费者有更换5G手机的意愿。对于5G，消费者主要关心5G的速度，期待更多丰富的应用场景。

9月20日，工信部部长苗圩在国新办发布会上表示，手机能够体现5G性能需要依靠独立组建的5G网络(SA)，而不是基于4G核心网的非独立组网产品(NSA)。预计明年我国正式大规模投入建设独立组网的5G网络。

5G独立组网提速

与3G迈向4G时代不同，4G迈向5G不再是核心网与无线接入网“整体式”演进方式，而是把两者“拆开”了，包括NSA(非独立组网)和SA(独立组网)两种部署方式。目前而言，NSA等于在4G网基础上，融入部分5G技术，可理解为“5G过渡方案”，而SA则属于按照5G标准完全重新搭建的一个网络制式。

SA独立组网才是5G最终的发展形态，这一点已经成为行业共识，运营商也先后发声，将加快推进SA独立组网。

在“天翼智能生态博览会”上，中国电信再次明确SA（独立组网）的5G网络建设方向。中国电信董事长柯瑞文表示，GSMA（全球移动通信系统协会）GSMA宣布由中国电信牵头全球的5G产业，共同制定《5G SA部署指南》。

柯瑞文称，中国电信一直在积极推进SA方向的演进。在网络切片方面，完成了业界首个基于5G SA端到端环境下的网络切片实验；在移动边缘计算方面，自主研发了MEC的平台；在云化方面，率先实现了基于IPv6和云网融合架构下5G SA的部署，实现了5G跟4G的互操作；在业务应用方面，有一些面向公众和垂直行业的应用创新。

中国移动目标是在明年6月份能够实现5G规模商用，并基于5G SA独立组网的架构，同时面向大众用户和行业客户。目前，中国移动已经从去年12月份开始启动的规模试验，在5个城市，大概有500个站的规模，涉及到26个场景。在今年第一季度已经有SA/NSA芯片产生，接下来会很快进行友好用户的测试，目标是在明年6月份能够实现5G规模商用，并基于5G独立组网的架构，同时面向大众用户和行业客户。

除了中国电信，中国联通此前也明确表示将基于5G独立组网（SA）标准建设5G网络，持续推动5G关键技术突破，积极推进R16标准协议和SA(独立组网)网络设备、终端的成熟。

明年5G手机价格可低至千元

9月20日，中国移动正式开启了5G商用预约活动，客户可通过短信、“中国移动”App、扫描二维码三种方式参与5G商用预约活动，预约可享受5G手机优惠购、5G套餐折扣享、5G业务鲜体验等优惠待遇。

据了解，三大运营商均将5G体验套餐的截止日期从9月底推迟到10月底。这意味着5G商用的正式开通可能会定在10月底。

对于5G套餐的具体价格，中国联通董事长王晓初曾表示，到今年11月22日，联通5G套餐主要以增加功能包的方式进行，最低套餐每月190元。据报道，电信的5G套餐各档位价格也已基本确定，预计将从199元至599元不等。中国移动目前还没有透露5G套餐的具体价格，业内人士预计，中国移动的5G套餐最低资费应该也会在两百元左右。

5G手机价格方面，在5G牌照刚刚发放时，市场上首批5G手机都在5000元左右，从目前最新发布的5G手机来看，价格正在迅速下降，号称“最便宜5G手机”的iQOO Pro 5G版首次将售价定位在3798元。

中国电信预计，2020年中将迎来5G手机规模换机潮，5G手机价格将迅速下降；2020年上半年5G手机将普及至3000元以下价位段，2020年底可覆盖2000以内价位段。5G手机价格会更便宜，更多的用户将买得起、用得起。

此前，中国移动通信集团有限公司副总裁李慧镝也明确表示，中国移动将推动5G芯片和终端价格快速下探，2020年底推出1000元到2000元档5G手机，实现高、中、低端5G产品协同发展。

工信部公布的数据显示，目前，约有近20款5G手机可上市，到年底将会更多，5G设备与终端均已步入成熟阶段。