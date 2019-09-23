内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

JavaScript包管理工具NPM CEO宣布离职，为npm商业化背锅？

2019-9-23 9:53:48来源：开源中国作者：-责编：骑士评论：

近期，npm背后的公司NPM CEO Bryan Bogensberger宣布离职，董事会开始寻找候选人。

npm是JavaScript的包管理工具，也是世界上最大的软件注册中心，目前维护着100多万软件包。

Bryan于今年1月开始担任NPM CEO，这是 npm商业化计划的一部分，NPM表示，任职期间，Bryan使公司走上了确保全球最大的软件注册表持续可用的道路，并引入了新的服务和增强功能，满足了其1100万用户的需求。

npm 创始人Isaac Schlueter表示，Bryan在引导技术公司为未来的发展定位npm方面具有深厚的经验。

npm 的商业化计划引起了外界许多讨论，今年2月份，NPM宣布推出企业版本npm，除了提供开发者习惯使用的npm工具和功能，npm企业版还提供了额外的控制权限、可见性和安全性。

这一个版本的出现也让人怀疑npm是不是要转为收费不开源免费了，有消息就称其将会转为仅限企业服务，不过 NPM的CTO Ahmad Nassri出面否认了该传闻。

此外，npm上的项目试图通过应用终端展示广告位的商业化行为也遭到诟病，最终NPM宣布将禁止此类终端广告行为。

似乎是因为商业化原因，NPM公司内部有些动荡，7月份，NPM的联合创始人Laurie Voss也从公司离职，除了联合创始人离职，公司还解雇了5名成员，并且与另外 3名前员工存在劳工索赔问题。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：NPMJavaScript

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有