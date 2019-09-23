JavaScript包管理工具NPM CEO宣布离职，为npm商业化背锅？

近期，npm背后的公司NPM CEO Bryan Bogensberger宣布离职，董事会开始寻找候选人。

npm是JavaScript的包管理工具，也是世界上最大的软件注册中心，目前维护着100多万软件包。

Bryan于今年1月开始担任NPM CEO，这是 npm商业化计划的一部分，NPM表示，任职期间，Bryan使公司走上了确保全球最大的软件注册表持续可用的道路，并引入了新的服务和增强功能，满足了其1100万用户的需求。

npm 创始人Isaac Schlueter表示，Bryan在引导技术公司为未来的发展定位npm方面具有深厚的经验。

npm 的商业化计划引起了外界许多讨论，今年2月份，NPM宣布推出企业版本npm，除了提供开发者习惯使用的npm工具和功能，npm企业版还提供了额外的控制权限、可见性和安全性。

这一个版本的出现也让人怀疑npm是不是要转为收费不开源免费了，有消息就称其将会转为仅限企业服务，不过 NPM的CTO Ahmad Nassri出面否认了该传闻。

此外，npm上的项目试图通过应用终端展示广告位的商业化行为也遭到诟病，最终NPM宣布将禁止此类终端广告行为。

似乎是因为商业化原因，NPM公司内部有些动荡，7月份，NPM的联合创始人Laurie Voss也从公司离职，除了联合创始人离职，公司还解雇了5名成员，并且与另外 3名前员工存在劳工索赔问题。