IT之家iOS版6.92发布：支持在文件App中直接上传字体

IT之家iOS版6.92发布！

本次更新带来了大量修复内容，修复了夜间模式设置界面自动切换日夜间模式选项UI错位问题、iPad键盘高度过高问题（iOS 13）、自动切换夜间模式在设定区间内切换异常等问题。

另外，在本次更新中，新增支持在「文件」App中直接上传字体的功能，并恢复支持分享到微博（iOS 13），以及提升了夜间模式/A屏黑主题下文字亮度。

详细更新历史如下：

IT之家iOS v6.92主要更新历史- 2019年09月22日

新增：功能 - 支持在「文件」App中直接上传字体

改进：界面 - 提升夜间模式/A屏黑主题下文字亮度

修复：界面 - 夜间模式设置界面自动切换日夜间模式选项UI错位问题

修复：界面 - iPad键盘高度过高问题（iOS 13）

修复：功能 - iPad横屏状态下从后台返回时，圈子栏目偏移问题

修复：功能 - iPad评论、帖子有新消息时，底部「我的」缺失小红点提示

修复：功能 - 自动切换夜间模式在设定区间内切换异常问题

修复：功能 - 捷径中一键签到跳转异常问题

修复：功能 - 圈子列表点赞闪退问题

修复：功能 - 移除屏蔽用户时可能闪退问题

修复：功能 - 回复评论时可能闪退问题

修复：功能 - 恢复支持分享到微博（iOS 13）

修复：功能 - 前台页面收到推送消息显示不全问题（iOS 13）

文件上传字体流程

▲在iCloud Drive中选择字体

▲点击「分享」按钮

▲在列表中点击「更多」

▲选择「拷贝到“IT之家”」

▲在「字体设置」中选择新字体

全新版本绝对用心，恳请五星评论予以鼓励支持！



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一、IT之家简介



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二、IT之家iOS版（iPhone/iPad）截图



▲全新设计的置顶帖子列表

▲改进后的夜间模式

▲ 爱科技，爱这里！

▲ 全新，快速，省电，美简！

▲ 简白新默认主题！

▲ 新系统消息盒子

▲ iPad 分屏支持

▲ 新架构！极速启动，大幅省电

▲ 黑名单系统，总有些不喜欢的人……

▲ 收藏热评、文章评论页查看所有热评……

▲新增回复消息推送通知

▲新增帮助与反馈入口

三、下载信息



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支持：iPhone/iPad/安卓/Win10 UWP/微信小程序/WP

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