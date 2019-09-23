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你知道么？Google Image的诞生离不开这条范思哲绿色连衣裙

2019-9-23 10:18:55来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月23日消息 大约20年前，一条绿色的范思哲（Versace）连衣裙与另一个与时尚几乎不沾边的领域-互联网产生了交集：Google图片因此诞生了。

2000年2月，詹妮弗·洛佩兹（Jennifer Lopez）穿着由Donatella Versace设计的丛林印花连衣裙参加了格莱美奖。而这条连衣裙也在一夜之间成为了时尚界的传奇，同时还成就了Google现在最受欢迎的图片搜索功能。在当时谷歌的搜索结果仍然只是单调的链接列表，当谷歌工程师们意识到他们无法直接展示人们想要的结果（穿着詹妮弗的照片）时，偶然间迸发出灵感并创建了Google图片。


罗·罗（J.Lo）和范思哲（Donatella Versace）

Google Tilt Brush借助受新印刷品启发的数字艺术品帮助装饰了跑道空间。

为了庆祝这个时尚界/科技界的经典时刻，谷歌联合设计师多纳泰拉·范思哲（Donatella Versace）重新设计了这个连衣裙，并在近期的米兰时装周的范思哲官方展示活动中由Lopez身着展示。

没有人能预测到丛林印花连衣裙会具有技术影响力，就连J.Lo自己都没有。十八年后，每天都有数百万人使用Google图片，不仅是寻找名人风格或时尚照片，而且还找到了更多新奇的想法。

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关键词：谷歌图片范思哲

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