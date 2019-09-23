富士X-Pro3：论装，在座各位都是垃圾

在上周举办的Fujifilm X Summit上，富士展示了即将发布X-Pro3新特性，新相机机身采用钛合金制造，设置了一个显示“胶片”信息液晶屏幕。

和X-Pro1、X-Pro2一样，X-Pro3采用旁轴相机造型，带有一个混合取景器，新取景器内的EVF将提供更高分辨率、更高对比度、更高色域、更高亮度以及更高刷新率，并减少了畸变，甚至提高了取景器内部的视角。机身采用钛合金制造，提供黑、耐用黑以及耐用银三种配色，钛合金与普通相机的铝合金相比密度更高，但硬度远远高于后者，而且富士通过新工艺解决钛合金容易磨花的问题，抗刮性能是钢材的10倍。

X-Pro3是首款搭载双面屏的相机，一块是暴露在外面的小屏幕，用于显示相机关键参数以及胶片模拟信息，另一块屏幕通过折叠装置隐藏在机身内，是用于低角度拍摄专用，富士希望X-Pro3用户多用取景器拍摄。在X-Pro3上富士还引入了新胶片模拟风格——经典负片（Classic Negative），至此富士相机共有10种胶片模拟风格。

不知大家是否记得XF 33mm F1.0，现在富士宣布取消该镜头，转而研发XF 50mm F1.0。在研发XF 33mm F1.0一代镜头时，研发人员为了保证中心到边缘的锐度、镜头畸变，在镜头前端加入大量镜片，导致镜头过重，XF 33mm F1.0二代更重，达到了1.3KG，必须配置脚架环。为了减重瘦身，富士决定改用XF 50mm F1.0，它比XF 33mm F1.0体积缩小了35%，重量控制在900g，更适合无反相机使用。

自Contax G2、T3之后，很久没有相机使用钛合金制造了，而且X-Pro3背面小屏幕犹如胶片相机胶片信息窗口，无疑大大增加了相机的装X效果。