四年亏损50亿美元，分析师：蔚来的钱用不了多长时间

北京时间9月23日消息，特斯拉公司在15年间累计亏损了50亿美元。相比之下，有着“中国特斯拉”之称的蔚来汽车只用了4年。

蔚来汽车的亏损仍在继续，该公司将于周二发布第二季度财报。根据两位分析师的平均预期，蔚来汽车第二季度将再亏损26亿元人民币(约合3.69亿美元)，大约每天亏损400万美元，使得公司自2014年创建以来的累计亏损达到大约57亿美元。蔚来汽车由李斌创建，获得了腾讯控股公司的投资。

▲蔚来汽车ES8

大约一年前，蔚来汽车的市值达到了创纪录的119亿美元。然而，成本超支、销售疲软以及召回事件已经导致蔚来汽车的市值自那之后累计大跌了74%。“今明两年，这些电动汽车创业公司将迎来大洗牌。”分析师糜思怡(Siyi Mi，音译)表示，“之前是风投找他们，但现在已经不是这么回事了。”

中国占据了全球电动汽车销量的一半。自从政府削减补贴后，中国的电动汽车总销量在7月份首次下滑，交付量在8月份再次降低。

融资压力

对于蔚来汽车来说，现在的融资压力越来越大。蔚来汽车称，将在本月底之前裁员14%至7500人。电池起火、冒烟等事故已经迫使蔚来汽车召回了大约4800辆汽车，占据汽车总销量的逾20%。蔚来汽车第二季度汽车交付量较第一季度出现下滑。

在上海市政府选择为特斯拉提供财务支持后，蔚来汽车还放弃了在上海建设制造工厂的计划，转而将ES6、ES8的生产外包给了江淮汽车。

▲李斌

上海谋拓商务咨询公司(Automobility)创始人兼CEO比尔·鲁索(Bill Russo)认为，即便腾讯和李斌在本月分别向蔚来汽车注资1亿美元，但是汽车行业的资本密集型属性意味着“这些钱用不了多长时间”。

本月初，蔚来汽车宣布公司已经与李斌、一家腾讯控股公司附属公司达成了可转换债券认购协议。根据协议，蔚来汽车将通过私募配售方式向腾讯和李斌发行和销售总本金额为2亿美元的可转换债券。

李斌淡化了蔚来汽车面临的挑战。他在6月份接受采访时称，蔚来汽车的股价下跌“没什么大不了的”，投资者需要理解造新车是要花钱的。

但是蔚来汽车的资金已经不足，现在正指望获得北京市政府支持的一家投资公司提供的100亿元人民币投资。今年5月，蔚来汽车与北京亦庄国际投资发展有限公司签订了框架协议。根据此协议，蔚来将在北京经济技术开发区设立新的实体“蔚来中国”，并向“蔚来中国”注入特定的业务和资产，亦庄国投将通过其指定的投资公司或联合其他投资方对“蔚来中国以现金方式出资100亿元人民币，以获取持有“蔚来中国“的非控股股东权益。

特斯拉即将在华生产

蔚来汽车即将面临的另外一个挑战就是特斯拉，后者即将于今年晚些时候开始在中国生产汽车，从而降低在华销售的汽车售价。

“蔚来汽车的自身定位不准确，”上海预致汽车咨询有限公司(Autoforesight)创始人兼CEO张豫(Yale Zhang)表示，“从长远看，我并不看好它的未来。”