网友找来苹果iPhone X/XS/11 Pro进行运行速度测试：A13略尴尬

IT之家9月23日消息 苹果早前在正式发布iPhone 11系列手机的同时还正式公布了A13 Bionic处理器的性能，同时还拿友商做了对比。

据悉，苹果A13处理器采用7nm工艺制造，85亿个晶体管，集成六个CPU核心，其中两个大核心性能提升20%、功耗降低30%，四个小核心性能提升20%，功耗降低40%，同时集成四核心GPU，性能提升20%，功耗降低40%、Metal优化。还有八核心神经引擎(类似NPU)，性能提升20%，功耗降低15%，以及机器学习加速单元，矩阵乘法性能提升6倍。

那么这样一枚“怪兽级”处理器芯片的实际运行速度如何呢？近日油管频道EverythingApplePro找来了iPhone X、iPhone XS、iPhone 11Pro并对这三款手机的APP加载速度、开机速度、冷启动等方面进行了横向对比测试。主要方法是由测试人员依次打开16款常见APP，在加载完后返回主屏接着点击下一软件，最后还加入了后台唤起速度测试，一起来看一下。

第一轮：

从视频中可以发现苹果iPhone XS和11 Pro的运行表现其实并没有太大差距，整体来说除了个别软件外还是苹果iPhone 11 Pro略占优势。出现偏差的软件是《堡垒之夜》：iPhone XS的打开速度要比11 Pro略快，而iPhone X则落后XS和11 Pro略多。最终成绩：iPhone XS用时3分18秒，iPhone 11 Pro 3分17秒，iPhone X用时4分23秒。

第二轮：

iPhone XS用时2分03秒，iPhone 11 Pro用时2分33秒，iPhone X用时3分03秒。

值得注意的是在测试人员设立的冷启动环节iPhone X是首个完成开机并见到主屏的，而iPhone 11 Pro则是最晚看到主屏的。

不过由于新机刚发，估计iOS 13的相关优化工作尚未完全到位，相信在优化工作不断推进后用户的使用体验将更上一层楼。