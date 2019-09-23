2019年三星开发者大会将于10月29日正式开幕

IT之家9月23日消息 今日三星为即将于10月29日正式开幕的2019年三星开发者大会做预热。

据悉，本次三星开发者大会（SDC19）将于10月29日至30日在美国加州圣何塞会议中心举行，届时三星电子将在上发表主旨演讲。此次会议汇集数千名开发人员和创作者以了解最新的开发工具并探索推动下一代体验新技术。

三星电子联席CEO、移动通信部门总裁高东真届时将通过分享三星对未来的愿景以及三星公司如何通过持续创新实现这一目标来开启2019年三星开发者大会。