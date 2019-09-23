9月5G最新报告：已有129款已发布5G设备

飞象网讯 进入2019年下半年，根据全球移动供应商协会(GSA)的数据，全球5G情况看起来相当不错。

该公司报告称，截至第二季度末，全球共有139.8万5G用户，占全球移动市场的0.016%。毫无疑问，其中很大一部分来自韩国。事实上，根据韩国科技部(Ministry of Science and ICT)几天前发布的统计数据，在5G服务可用的头四个月里，韩国有近200万移动用户注册了5G服务。

但美国对GSA的5G计算贡献不大。根据BayStreet Research的数据，截至第二季度末，美国无线网络运营商仅售出2.9万台5G设备。

当然，4G仍然主导着全球移动市场。GSA报告称，截至2019年第二季度末，全球LTE用户近47亿。该公司发现，LTE连接最近在全球范围内超过了所有其他类型的移动连接(例如2G和3G)。

GSA报告称，2019年前8个月，5G设备的发布数量迅速增长，从上个月的100款增加到9月10日的129款。然而，需要指出的是，已发布的设备不一定会成为商业化的设备。而且，即使它们在商业上发布，也可能不会被广泛使用。此外，GSA的数据还排除了预计不会商业化的区域性变体和原型。

尽管如此，GSA的5G设备数量还是值得评估的，它涵盖了15种不同的形态:

41部手机(其中16部已上市)

室内外接收器28台，主要用于固定无线实现。

28模块

4个路由器

3个机器人

3部电视

2个USB终端/软件狗

2个可脱卸的软件狗/适配器

2个物联网路由器

2个无人机

2个头盔显示装置

1部笔记本电脑

1个开关

1个自动售货机

最后，GSA统计了华为(Huawei)、联发科(Mediatek)、高通(Qualcomm)和三星(Samsung)这四家宣布正在或计划在设备中使用5G芯片组的供应商。