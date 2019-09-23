假AdBlock/uBlock拓展组件出没，Chrome用户谨防广告欺诈

IT之家9月23日消息 不少Chrome用户对于AdBlock这类反广告插件应该并不陌生，毕竟这类插件效果好且十分方便。但最近类似于AdBlock这类浏览器插件也有山寨版出现，而且其中更是存在虚假广告的成分。在AdGuard广告封锁器发布的最新文章中就提到了两个假的AdBlock及uBlock浏览器插件，用户在安装时也请注意辨别。

AdGuard在文章中表示，近日Chrome线上应用商店出现两个名为AdBlock及uBlocker的假广告拦截插件，其中AdBlock假广告拦截扩充元件更是和AdBlock取一样的名字但标志不同，两个假广告拦截插件同样基于真AdBlock程序打造，在安装初期广告封锁能力极佳，而当下载安装55小时后便会秘密进行一项名为cookie stuffing的诈骗活动，其甚至能够浏览用户的网页访问记录并将指定cookie植入到用户电脑中，这样一来当用户访问指定网站，拓展插件便会“放行”并赚取利益。

研发团队还发现，其中还有超过300个知名合法网站深受其害，如booking.com、linkedin.com及microsoft.com等，以广告拦截插件用户数量来计算的话估计用户的损失将会十分巨大。好在Chrome 在线应用商店及时移除了上面两个假的广告拦截插件，也算是暂时避免了更多用户受害。