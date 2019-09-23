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雷军换了新尾巴：小米MIX Alpha 支持5G

2019-9-23 13:45:22来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月23日消息 在此前的预告中，小米手机和雷军都公布了小米MIX Alpha 概念手机的特性，并强调了是5G时代的概念手机，可能是引起歧义，今天雷军在微博上确认，小米MIX Alpha 概念手机支持5G。并且微博尾巴显示来自小米MIX Alpha。

今天，小米手机官方也正式通过微博“官宣”了小米MIX Alpha搭载1亿像素摄像头的消息。

在预热微博中小米官方还回顾了近年来手机摄像头的发展：“手机拍照技术突飞猛进地发展，从几十万像素，到目前最高的6400万像素，未来相机会不会被手机所取代？”据悉，小米MIX Alpha将搭载的一亿像素摄像头为小米跟三星独家定制的，除了小米，相当长的一段时间内，不会有第二家，小米MIX Alpha的拍照体验值得期待。

根据先前曝光的信息显示，搭载10800万像素摄像头的小米MIX Alpha将是第一款搭载三星全新光学传感器的小米手机产品。其具体的后置摄像头方案或将采用以下配置：108MP + 16MP超广角镜头+ 12MP潜望式镜头。同时预计小米MIX Alpha最大内存将达到12 GB，出厂预装MIUI 11系统并支持反向充电，处理器方面搭载高通骁龙855+，不过也有消息称小米MIX Alpha还有一款搭载骁龙855处理器的版本。

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关键词：小米MIX Alpha雷军

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