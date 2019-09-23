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苹果Mac Pro部分配件和零件获关税豁免

2019-9-23 13:58:24来源：威锋网作者：Marcus责编：懒猫评论：

虽然今年七月末，特朗普在推特上「拒绝」了苹果关于Mac Pro关税豁免的申请，但根据最近外媒的报道来看，特朗普政府最近对苹果的近10种产品或零部件给予了关税豁免，其中就包括Mac Pro的部分配件以及组装零件。

近几年来，苹果逐渐将部分产品的制造转移回美国，其中就有高端产品线Mac Pro。在最新款Mac Pro发布之前，苹果上一代「垃圾桶」Mac Pro就是完全的美国制造产品，苹果甚至还将这一改变作为产品亮点，在发布会上宣传了一番。

但这一改变并没有持续太久，据此前《华尔街日报》的报道，苹果改变了此前Mac Pro在德克萨斯州奥斯汀工厂组装的做法，将2019年新款Mac Pro转移至中国生产组装。

为了降低中美贸易关税的影响，苹果曾要求特朗普政府将15种中国制造的零部件排除在进口关税之外，包括Mac Pro的电源供应单元、不锈钢表面、鼠标、触控板和电路板等。苹果称：「美国的关税清单涵盖了iPhone、iPad、AirPod、Apple TV等苹果产品，而美国加征的25%的关税将会削弱苹果对美国经济的贡献，同时拖累苹果在全球市场上的竞争力，会让苹果在和中国企业的竞争中处于不利地位。」

这一次获批的10种产品或零部件中，包括了新款Mac Pro外壳和关键内部零件、Magic Mouse、Magic Trackpad等。

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关键词：苹果

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