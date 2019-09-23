亚马逊横扫艾美奖喜剧类奖项，权游第八季获最佳剧集

新浪科技讯北京时间9月23日下午消息，据彭博社报道，亚马逊出品的《伦敦生活》（Fleabag）和《了不起的麦瑟尔夫人》（The Marvelous Mrs。Maisel）在周日晚上，几乎横扫本届艾美奖的喜剧类大奖，奠定了公司在喜剧领域的地位。

《了不起的麦瑟尔夫人》讲述的是一位纽约家庭主妇转型成为脱口秀演员的故事。该剧昨晚一举摘获艾美奖喜剧类最佳男女配角奖。黑色喜剧《伦敦生活》的故事围绕年轻单身女子在伦敦的生活展开，赢得了昨晚的喜剧类最佳编剧、最佳导演、最佳女主角和最佳剧集等大奖。

比尔·哈德尔（Bill Hader）凭借在HBO出品的《巴瑞》一剧中的表演，获颁第71届艾美奖喜剧类最佳男主角。

随着媒体巨头争相推出新的流媒体平台，亚马逊也在努力打造高质量的原创剧，为平台积累声誉，但竞争也越来越激烈。沃尔特·迪士尼公司、苹果公司、AT&T旗下的华纳媒体和Comcast旗下的NBC环球均计划在未来数月内推出各自的流媒体服务，为争取观众的眼球和钱包展开史无前例的较量。

迪士尼早早地开始为自己的Disney+流媒体服务做宣传，时刻不忘宣告自己对星球大战、漫威和Pixar等大热门的所有权。

菲比·沃勒-布里奇（Phoebe Waller-Bridge）同时也是《伦敦生活》的编剧，同时也获得最佳喜剧类剧集和最佳剧情类剧集《杀死伊芙》（Killing Eve）的提名。若《杀死伊芙》也能摘得最佳剧集奖的话，沃勒-布里奇将有望比肩著名制片人大卫·E·凯利（David E。Kelley）在1999年取得的成就。但遗憾的是，剧情类最佳剧集大奖花落《权利的游戏》。

《了不起的麦瑟尔夫人》去年也曾获得5个艾美奖项。与此同时，《周六夜现场》（Saturday Night Live）斩获今年的最佳综艺单元喜剧奖。