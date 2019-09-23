菜鸟推出语音助手为快递员解压，每年自动通话1亿次

IT之家9月23日消息 菜鸟总裁万霖在今天举行的“阿里巴巴2019全球投资者大会”上介绍，菜鸟的数智化技术已经成为全国快递包裹服务的强劲提速，每天有近1亿个包裹在使用菜鸟的技术服务，今年上半年包裹平均送达速度又提升将近5小时。

目前，菜鸟已经把智能路由规划从3段码升级为4段码。它在包裹产生时，就能计算出细致到社区的最佳配送路径。数据显示，今年上半年，菜鸟平台上包裹的平均时效已经比去年同期又加快了近5个小时。基于数智化技术，今年菜鸟联合四通一达推出了长三角经济圈24小时送达的承诺服务。

菜鸟智能语音助手也开始大规模为中国快递员解压，过去一年自动完成通话高达1亿次，帮助快递员解放双手去联系消费者，相当于为他们节省通话时间近70万个小时。随着包裹数智化初步完成，菜鸟开始与快递公司一起，快递员可以通过菜鸟裹裹接单，提供1小时上门的高标准寄件服务，同时提高自己的收入。

万霖说，菜鸟裹裹已经成为深受用户喜欢的包裹查寄取一站式平台，服务用户数一年来同比增长超过100%。阿里巴巴中国零售平台超过1/3的退换货包裹是通过菜鸟裹裹寄出的。同样借助IoT等数智化技术，菜鸟驿站日均可以高效服务1000多万个包裹，增长也超过了100%，帮助快递企业优化了最后一公里配送。

菜鸟进口保税仓达到百万平方米，可以让包裹在购买的第二天就送达消费者。菜鸟出口服务了全球速卖通超过75%的订单，在多个国家开设了海外仓。最新消息显示，菜鸟已经开启从海外直接发往海外的物流业务。

此前阿里巴巴表示，将进一步推进全球化、内需、大数据云计算三大战略，同时全面推进阿里商业操作系统的建设。分析师普遍认为阿里巴巴平台的一体化效应凸显，未来将保持强劲增长。