谷歌再次面临欧盟隐私裁决，将在全球范围删除链接

据彭博社报道，五年前，一项“被遗忘权”裁决强制谷歌应要求删除个人信息。五年之后，谷歌将再次面临欧盟最高法院即将作出的另一项重大隐私权决定。

欧盟法院将在周二对这家美国巨头与法国数据保护监管机构CNIL的后续纠纷作出裁决，裁定该“被遗忘权”是否应该在全球范围内适用，以及界定隐私与言论自由之间的边界。

法国当局要求谷歌根据要求，在全球范围内删除该搜索引擎平台上的链接，如果这些链接指向包含过时或虚假信息并有可能不公平地损害个人声誉的网站。法官或许还将阐明哪些链接可以在线保留，以维护公共利益。对于法国当局的要求，谷歌正尽全力反抗。

从谷歌的角度而言，互联网的命运危在旦夕。2014年的裁决已经迫使谷歌在欧洲呈现与世界其他地区不同的搜索结果。法国的CNIL则表示，谷歌应该在全球范围内清楚这些搜索结果。而谷歌在此案中的支持者（包括新闻自由团体）提醒道，这样的要求恐怕会给专制政权行便利，允许他们通过决定哪些内容可以公开而达到审查整个互联网的目的。

伦敦林克莱特斯律师事务所的律师理查德·坎伯利（Richard Cumbley）认为：“这个案子突显了国家法律与互联网之间的持续冲突。”全球范围内的遗忘权若裁决通过，“将与美国的言论自由概念产生严重冲突，而其他国家可能也会试图并在全球范围内控制搜索结果，减少谷歌搜索引擎恐带来的潜在麻烦。”

欧盟法院的裁决很难预测。法院的最初决定否决了谷歌提出的辩护，即该搜索引擎只是一个提供信息的中立渠道，这样的结果令谷歌颇感震惊。裁决实际上也将判断权留给了谷歌，让谷歌来决定某个被要求删除的链接是否包含某些“不再相关的”内容。

自2014之后，谷歌已经被迫评估了近85万条单独的链接删除请求，涉及的网站多达330万个。谷歌的工作人员实则承担起半监管的角色，以在哪些信息应该公开和哪些应该删除之间努力取得平衡。

现在，法院必须阐明谷歌应删除链接的范围。谷歌是否应该在单个国家或整个欧洲删除链接？是否必须从本地网站如法国的谷歌（google.fr）搜索结果中删除链接，还是必须从全球域名（google.com）的搜索结果中删除链接？——以及，这些内容若可以从法国、欧洲或其他地方访问，谷歌又该怎么做？

自2016年以来，公司已经采用所谓的“地理封锁”功能来过滤呈现给欧洲用户的所有谷歌网站上的搜索结果，这样欧洲的用户就不会看到他们国家某个人希望限制的信息。

欧盟法院还必须考虑，谷歌是否可以拒绝删除某些符合公共利益的信息。欧盟法院将就删除与公职人员的个人关系有关的链接和一篇提及山达基教会公关经理姓名的文章链接而产生的争议，向法国法院提供建议。

伦敦和巴黎的法官对抑制有损个人声誉的信息的努力表示支持。去年，伦敦一法院通知谷歌删除关于商人刑事定罪的新闻报道，以符合制造帮助人们放下过去犯罪行为的英国法律。巴黎法官也曾要求谷歌减少有关某一位前首席财务官因内幕交易行为而被罚款的报道的曝光度。

谷歌和法国隐私监管机构CNIL均尚未立即回复评论请求。

谷歌作为欧洲的一个领先搜索引擎，其重要性已经引起欧盟重视，并宣称谷歌主导了欧洲市场。同时，谷歌也对欧盟法院提出的数十亿欧元的反垄断罚款提出抗辩。