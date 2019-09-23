阿里蒋凡：淘系在下沉市场渗透率40%，5G将促进消费

9月23日下午消息，阿里巴巴2019年度全球投资者大会开幕，这是阿里20岁后首次向投资者系统展示未来愿景。

淘宝天猫总裁蒋凡表示，最近两年淘宝新增用户中超过70%来自下沉市场，目前淘系在下沉市场的渗透率已经达到40%，这些新用户在登陆淘宝天猫平台第一年的消费额超过2000元人民币。

▲淘宝天猫总裁蒋凡

下沉市场新用户年消费破2000元

蒋凡称，在过去两年中，淘宝的月度活跃用户增长了2.26亿，年度活跃消费者增长了2.08亿。他还首次透露了过去六个季度手机淘宝每日活跃用户（DAU）的增长趋势，手淘DAU增速逐季度走高，在刚刚过去的2019年7月、8月两个月，手淘的DAU同比增长达到26%。

蒋凡强调，在今年每天已经近3亿DAU的体量上，平台的DAU还有加速增长趋势，这是平台成交和收入最重要的基础。

“过去两年，淘宝天猫的用户增长主要来自于三四线及以下地区，70%的新增用户都来自于下沉市场，淘系在下沉市场的渗透率已经达到40%。”他还透露，下沉市场新用户在登陆淘宝天猫平台第一年的消费额超过2000元人民币。

此外，蒋凡还阐释了天猫的供给侧升级策略，并对技术赋能商业的未来做了前瞻，“天猫已经成为几乎所有品牌商品首发的阵地，2018年天猫上首发的新品超过5000万种，新品销售的同比增长达到80%。2019年，天猫服饰销售中新品的占比达到53%，天猫已经成为引领时尚的平台”。

5G将带来更大的消费增长

他还对5G时代的购物场景做了展望。他举例说，像在淘宝造物节上，就展示了一个“未来服装实验室”，消费者只要站在一面镜子前，镜中会显示3D模型，消费者一键就能换装试衣。这让未来逛淘宝买衣服不用再看模特怎么穿，卖家秀就是买家秀，体验更加真实。

“在5G的时代，我们将保持不断创新，实现全新的消费体验，带来更大的消费增长，尤其是帮助商家实现生意增长”，蒋凡说。