从入门到放弃：Vlog深度了解30问

什么是Vlog？小编在第一次被问到的时候忽然有些慌张，大脑在有限的知识网络中加速搜索。我就只玩了两天魔兽世界怀旧服，听了三遍周董新歌《说好不哭》，00后们就创造新词了？

为了避免过早在网络新知识中淘汰，小编只好请教编辑部年龄最小的同事：“歪，歪罗哥是，是谁？”在历经口语、手语、纸面撰写之后，小编终于认清了两件事情。

第一件事，就是获得了一本《Vlog深度了解30问》的武林秘籍。

第二件事，下次提问，就不要显摆不标准的英语发音了，在QQ上询问，多省事！





Vlog入门教程，看不到的同学点这里



好吧，重点是第一件事，现在就让我们从30个问题开始，带你了解一个完整的Vlog。

入门10连问：

1、那么什么是Vlog？

Vlog的全称是Video Blog，也就是视频版的Blog。早些年人们使用文字在博客上记录自己的生活，现在这样的形式变成了视频，平台也跳出了传统的博客页面，出现于偏向于互动和社交属性的网站中，例如微博、哔哩哔哩。

2、谁可以拍Vlog？

任何人。Vlog的视频日常记录属性决定了任何一个感兴趣的人，都可以制作出一个Vlog视频。只要有一个叙事主体，以及主题。甚至，它可能不是人，可以是头顶着GoPro的猫。

3、拍Vlog难不难？

Vlog更像是一种日常记录的艺术表达形式，它的入门门槛很低，你可以只需要用一台能够拍照的智能手机，拍摄一段1分钟到10分钟的视频，只要展现出日记形式，甚至可以不用剪辑，也是一个完整的Vlog视频。

4、是不是什么视频都可以叫Vlog？

No，No。Blog平台后期演变成存放资料、生活技巧甚至文章，这些与日记主题已经相去甚远。Vlog也是如此，它虽然有很广的包容面，可以任何形式，任何内容，但是必须围绕日记，记录生活展开。举个例子，分享新iPhone使用技巧、评测的视频不是Vlog，但是带着新iPhone去记录，去分享，那就是Vlog。

更简单的说，Vlog的主要目的是向人们分享生活琐事，引起人们对美好生活的共鸣的艺术表达形式。

5、我只有一台手机，没有电脑后期，可以拍Vlog吗？

可以。正如前面所言，Vlog入门甚至不需要剪辑，有能力的话完全可以一镜到底。加上现在智能手机性能强大，完全可以在手机上完成入门剪辑和平台共享。

6、拍Vlog前，需要做哪些准备？

这和写作文、写日记之前确定内容方向、提纲一样，Vlog拍摄之前也应该确定好这次生活记录的主题。当然日记也可能是散文形式，但不建议，毕竟不是每个新人都叫王家卫。

7、完成Vlog之后我可以上传到哪？

如果想增强互动的话，支持视频的社交平台是个不错的选择，在AcFun和哔哩哔哩，你甚至可以收获高质量的弹幕互动。

8、如何让别人知道我拍的是Vlog？

目前平台上尚没有看到专门的Vlog专区，并且事实上也很难给Vlog内容进行分类，给视频标题加上Vlog，以及Tag加上Vlog关键字，网友们就能找到你。

9、拍摄Vlog过程有什么需要注意的吗？

记住你是在用视频的形式来展现日记，时间地点最好都要说清楚。Vlog的目标是产生人们对美好生活的共鸣。

10、像抖音短视频算不算Vlog？

大部分不算，因为数十秒的时间不一定能说清楚时间地点人物，抖机灵的创意短视频基本不会有完整的叙事内容。其实很大部分Vlogger都不认为短视频能够算入Vlog范围内。

进阶10连问：

1、应该如何拍Vlog？

内容是Vlog的灵魂，所以在开拍之前确定好选题，方向才是关键。接下来就是给Vlog视频完善提纲，设计画面，甚至需要预想实际拍摄中可能出现的状况，然后是整理素材，完善后期。对，拍一个Vlog很容易，但如果想拍一个好的Vlog并不会太轻松。

2、我能不能只用手机拍好Vlog？

如果追求性价比，手机确实可以做到独挡一面，就连iPhone 11系列也开始对视频增加更好的防抖性能，利用苹果官方推荐的Filmic App甚至可以实现多画面同时拍摄。在这个基础上，如果能增加一个自拍杆，简易三脚架，拍摄效果可以得到更好的加强。另外除了普通自拍杆，诸如大疆Osmo Mobile 3一类的稳定自拍杆会让前期的手机拍摄更轻松。

3、我第一次拍摄Vlog感到害羞怎么办？

讲真，这个问题很好解决。在公众场合自拍自说，说着说着，就不害羞了，哈。

4、需要我具备什么专业知识吗？

十分专业的知识不一定需要具备，但是微单、单反的基础使用理论，视频拍摄手法，后期Adobe Premiere等软件使用，都应该是必备技能。

5、为了好画质Vlog我是不是应该准备一台PC？

没有错。虽说内容方向、选题决定Vlog大体的好看程度，但是粗制滥造的画面最后会让你耗尽大部分观众的热情。为了剪辑视频，必须要准备一台PC，具体来说，是一台适合剪辑视频的PC。

适合视频剪辑的PC，嗯，你懂的，根本没有便宜可言。

6、我的Vlog画面很抖怎么办？

设备防抖是Vlog进阶道路的主要障碍之一，除了选择相机、手机等机身防抖之外，稳定杆、三脚架均是对抗画面抖动的手段。大疆如影SC稳定器，曼富图三脚架。另外在拍摄手法上，也应该尽量避免会产生抖动的画面产生，毕竟不是每一次拍摄Vlog，你都要变身像《跑男》那般的摄像师。

另外一些配件或者辅机同样也具备防抖性能，例如GoPro的Hypersmooth功能。同时Adobe Premiere也具备后期稳定效果器，当然，很吃PC性能。

7、我的Vlog收音不好怎么办？

专用话筒永远是最有效的解决方案。例如Sennheiser ME2-II小麦克风、MKE 440机载麦克风不仅利于便携，收音音质已经达到了广播级。当然更入门的产品还包括针对手机的Sennheiser MemoryMic、可以用于录音的AMBO耳机，以及针对微单的Rode VideoMic，性价比都很高。

8、视频中那种延时移动的影像是怎么做到的？

需要电动滑轨，有条件的情况下，用无人机也可以达到相似的效果。

9、有没有值得围观Vlogger？

有，圈子里耳熟能详的Vlogger包括大概是井越、女朋友是八哥以及B站各种带Vlog字样的UP主都可以围观。

10、这么多装备，我应该怎么携带？

不一定要每次出门都全副武装，最基础的一个自拍杆搭配手机就能轻松出门。然后是让人轻松愉悦的双肩、单肩包。不过更多时候，好看的Vlog视频，都不会是一个人出门。是的，带几个男/女朋友出门，才是最理想的选择。

放弃10问：

1、拍摄Vlog有什么阻碍？

时间、精力、资金缺一不可。想精进Vlog视频并不容易，你需要投入大量的时间和经历，三分钟热度并不能支撑你走很远。虽然说一台手机就能轻松入门Vlog，但如果想提升就没有那么轻松了。

2、我能从Vlog上获得什么？

你会从Vlog中收获很多关于视频拍摄的知识，也可能认识很多朋友，以及，入坑后一大堆昂贵的摄影器材，嘻嘻。

3、我可以通过Vlog成名吗？

通过Vlog成名的例子其实不少，开山鼻祖Casey Neistat凭借许多病毒视频传播成名，但事实上他本人拥有职业的制作背景，拥有良好的职业基础。

欧阳娜娜亦是如此，她不是因为Vlog成名，但因为Vlog变得更有名气。当然这是有前提的，她是个演员。

所以人格化的Vlog终究是一种艺术形式，一种流水账，一种镜头语言，依托的是个人魅力发挥。Vlog作为形式本身不能让你成名。

4、Vlog现在国内氛围如何？

时下流行的滤镜、短视频都与Vlog表达真实自我的诉求相左，从数量来看，Vlog相当于小圈子文化范围。而当下其实有许多号称Vlog的视频并没有达到Vlog表达自我和纪实的要求，但不能否认，Vlog热度仍然在持续发酵。

5、坚持Vlog有多难？

Vlog的核心在于分享生活，这是老外们热衷的社交之一。在很大程度上，Vlog难能可贵在于它的真实性。如果每天精心编排不同的故事，恐怕Vlog走不了多远。所以坚持更新Vlog的前提，在于先让自己的生活丰富起来。

6、Vlog对手是不是抖音？

不是。Vlog的对手是自己。虽然入门简单，但是有很高创作门槛，需要Vlogger有很强的镜头表现能力，创造能力，选题能力。并且能够在视频中切实的表达自我，而不是在演戏或者抖机灵。

相反，抖音以数十秒的创意视频为主，与Vlog的受众群体重叠部分很小。

7、Vlog需要买更专业的装备吗？

手机拍摄其实和快就会让你感到进入瓶颈，针对视频设计的微单、单反、三脚架甚至滑轨都将是Vlog视频的进阶装备。是的，手机拍摄Vlog的局限十分大，不可能支撑你继续进步。

这里有一份Vlogger的配置列表，会根据需求选择性携带出门：

松下GH5 + 12-60mm（主机）

GoPro HERO 7 Black / DJI OSMO Action（辅机，特殊机位）

Rode VideoMic Pro Plus+Rode Link / Sennheiser XS Wireless Digital（麦克风输入）

大疆如影SC（稳定器）

曼富图Element反折式三脚架

是的，如同摄影一般，一旦涉及视频内容，会有买不完的专业设备。同时也确实能够很好的提升Vlog的拍摄效果。

8、我可以通过Vlog来赚钱吗？

近些年敏锐的品牌已经开始关注起Vlog的新传播形式，，例如Airbnb的明星住民宿，OPPO《发现夜的美》，携程的《京都大阪的日与夜》，但仍然属于少数，并且是职业团队拍摄，所以很大程度跟你真的没什么关系。

9、一个专业的Vlog视频需要多少后期成本？

引用头部Vlogger的采访来说，他每期素材会有60GB到70GB之间，5分钟的剪辑大概会花费他6到10个小时，需要高性能PC和专业创作软件。同样，爱活网的视频编辑也同样需要相似的时间才能完成一个Vlog。

10、我如何做到不中途放弃？

在拥有强烈的兴趣之后，要确保自己能够付出足够的时间、精力，并在成功起步之后不断投入资金、器材成本，甚至可以考虑在未来组建团队。这与视频团队发展如出一辙，Vlog是一个可以很轻松入门的视频表达形式，但如果往高质量发展，最终与专业视频团队发展殊途同归。

当然，你也可以坚持不懈的每日表达真实自我和简单记录生活，前提得是你拥有足够丰富的生活状态。

表达真实与坚持，是进阶的开始

在2012年传说中的Youtube出现了第一条Vlog，而今以Vlog为关键词的视频已经达到数亿条，在注重互动属性的B站，Vlog变成了一种全新的表达方式。在Vlog的关键词下，UP主们可能是在测试新产品，可能是去郊游，也可能在家遛猫。Vlog形式本身具备超广的包容性，也最终汇聚了大伙对美好生活的共鸣。所以不必过分注重于视频的表达方式和手法，能将愉快的生活记录和正能量传递给更多人，再加上坚持不懈，Vlog视频才会变得更有意义。