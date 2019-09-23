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特斯拉电动卡车原型车现身皮克斯总部

2019-9-23 16:56:28来源：TechWeb作者：辣椒客责编：孤城评论：

9月23日消息，据国外媒体报道，在推出并量产Model S、Model X等多款电动汽车之后，电动汽车厂商特斯拉在2017年11月推出了电动卡车Semi，预计2020年开始量产。

虽然特斯拉方面是计划在明年开始量产电动卡车Semi，但其原型车很早就已现身，近日又出现在了皮克斯总部。

外媒是在当地时间9月21日的报道中，提到电动卡车Semi原型车现身皮克斯总部的。从外媒的照片来看，当时出现在皮克斯总部的，是一辆红色的Semi，并不是两年前的发布会上出现的黑色和白色。

与电动卡车Semi原型车一同现身的，还有多辆特斯拉的电动汽车，不过外媒在报道中并未提及电动卡车为何会出现在皮克斯的总部。

电动卡车Semi是特斯拉在2017年11月16日的发布会上推出的，根据续航里程可分为两款，入门版的续航里程为300英里（约482公里），高配版一次充满电后的续航里程则为500英里（约804公里）。

虽然是电动卡车，但特斯拉Semi却有不俗的运载能力和加速能力，在负载80000磅（约36.2吨）的情况，加速到60英里（约96.6公里）只需要20秒，最高时速可达65英里（约104公里）。

在发布一周之后，特斯拉公布了电动卡车的售价，续航482公里的入门版为15万美元，续航804公里的高配版售价为18万美元。同特斯拉此前推出的多款电动汽车一样，电动卡车Semi也有1000辆的创始人系列，售价为20万美元，预订时需要全额付款。

虽然特斯拉电动卡车Semi的售价并不低，但由于其在运行期间的花费较柴油卡车明显要低，因而获得了不少企业的订单。

在公布电动卡车Semi的售价，特斯拉方面表示，入门版柴油卡车售价在10万美元左右，虽比特斯拉电动卡车低，但特斯拉的优势在于其运营过程中的花费低，不需要高昂的油料花费，其每英里（约1.6公里）的耗电不到2千瓦•时，即便充电需要成本，与相同生命周期的柴油卡车相比能节省超过20万美元。

特斯拉电动卡车Semi在推出之后，已获得了美国联合包裹服务公司、百事公司等多家公司的订单，其中前者是预订了125辆，后者预订了100辆。

在2017年的发布会上，马斯克曾表示电动卡车Semi将在2019年开始生产，不过这对产能并不充裕的特斯拉来说并不太现实，目前也没有在今年开始生产的消息。而在今年6月份的股东大会上，马斯克是公开表示，电动卡车Semi将在明年年底开始生产。

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关键词：特斯拉卡车

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