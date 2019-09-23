重磅！中国移动与华为完成5G话音的全部功能测试

近日，中国移动与华为携手在北京信息港率先完成了基于5G独立组网（SA）的Vo5G（包括VoNR，EPS Fallback，VoNR切换到VoLTE等）方案的全场景测试验收。这是继今年6月份完成5G SA组网下的EPS Fallback通话测试之后的再一次突破，本次Vo5G通话测试的成功验收，标志着中国移动在SA环境下的5G语音通话服务技术能力逐步走向成熟。

VoNR（Voice over New Radio）是基于纯5G接入的通话解决方案，实现话音业务和数据业务均承载在5G网络。在5G SA部署初期，由于5G NR覆盖范围小，因此EPS Fallback成为5G话音演进路上的解决方案。随着5G NR覆盖的逐渐完善，用户将能体验到VoNR带来的更高清优质的音视频通话服务，并且能在拨打电话的同时畅享5G高速数据上网业务。

本次测试现场验证了Vo5G中，EPS Fallback通话结束后快速重选回5G网络，VoNR音视频通话以及5G到4G再到5G连续切换等全场景。过程中进行了多次拨测，成功率100%，通话建立快，音质清晰画面稳定流畅，切换平滑无损。测试实验网基于目标商用组网架构搭建，采用华为5G端到端商用方案，包括5G智简核心网、5G无线接入网，以及首款5G双模终端Mate 20X智能手机。

语音方案是5G SA重要基础之一，中国移动携手华为成功完成本次系统化5G话音测试，且实验网与目标商用组网高度一致，标志着中国移动在5G商用成熟上又向前迈了一大步。