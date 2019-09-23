芯片销售承压，韩国出口下跌22%

9月23日，韩国海关公布的数据显示，9月前20天（9月1日-20日）韩国出口同比下滑22%，创2009年以来的最大降幅。其中，韩国对其最大的贸易伙伴中国的出口骤降30%。

数据显示，9月前20天韩国进口较上年同期下滑11%。对美国的出口下降21%，与此同时进口增长6.4%。对日本的出口下降14%，而进口下降17%；对欧盟的出口下滑13%。

科技产品方面，半导体出口同比骤降40%，移动通信设备（在出口总额中所占份额较小）的出口则跃升58%。

半导体销售的疲软显露了最近对技术市场的现实和乐观看法之间的差距。日本央行行长黑田东彦（Haruhiko Kuroda）上周表示，科技周期已见底，与此同时，全球最大的存储芯片和智能手机制造商三星电子（Samsung Electronics Co.）的股价在上周达到15个月高点。

Kyobo Securiti经济学家Lee Young Hwa则表示：“出口下降可能会在今年余下的时间持续，这将对韩国的经济增长和韩元造成压力。”

SK证券经济学家安永进表示：“主要的问题是芯片销售是否有所改善。如果中国和美国的大型公司增加服务器支出，韩国可能会从芯片供应中受益，但我们需要继续观察这一机会是否会成为现实。”

财联社分析称，全球需求下滑已经损害了韩国的企业投资和招聘，使该国经济创下自全球金融危机以来最慢的扩张速度。由于国际贸易紧张局势暂无结束迹象，韩国与日本在出口限制问题上的矛盾加深，人们对亚洲关键供应链的信心受到损害。

大多数经济学家认为，韩国央行将在10月或11月放松政策，以帮助提振经济增长。该行今年7月进行了3年来的首次降息，将利率下调至1.5%，仅比历史低点高出25个基点。

韩国是每月第一个公布贸易数据的主要出口国，因此可以让人较早地了解全球贸易。作为全球领先的计算机芯片、船舶、汽车和石油产品出口国，韩国9月的数据是全球经济加速下滑（以及全球股票收益预期）的主要危险信号。