50个要买苹果iPhone 11/Pro/Max 的理由，全了！

9月20日，苹果已经向全球首批客户交付新款iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max。写下第一句话，小编还在犹豫要不要下单，然后感受被苹果交付新iPhone的喜悦。

回忆数天前熬夜看完苹果新品发布会，阅机无数的小编并未被三款扛着浴霸摄像头的iPhone 11系列新机拨动那困倦的心弦，但后来IT之家在新iPhone上市前拿到了第一批媒体评测机，当小编在编辑部真正上手了新iPhone后，那种感觉，仿佛“春风拂过泸沽湖，秋雨浸润九寨沟”……

糟了，是心动的感觉。

可是，心动归心动，能不能把心动变成成为那”全球首批客户“之一的激动，关键取决于家里女票大人的态度。怎样说（hu）服（you）她同意小编买一台新iPhone呢？小编综合了IT之家编辑部各个同事的想法意见，以”晓之以理动之以情“为核心指导思想，整理了一份要买iPhone 11/Pro/Max的理由清单，并打算今晚报告给女票大人。

实不相瞒，iPhone 11、iPhone 11 Pro和Pro Max我可是都看中了，出于战略考虑，我都分开说说看，让女票从这方案里面三选一，通过的概率总胜过Yes和No的抉择，嘿嘿。当然啦，先争取我最想要的，iPhone Pro，然后再试试iPhone Pro Max，最后是iPhone 11。自掏腰包，比向刺客申请公款预算难多了……

一、我想买iPhone 11 Pro！

关键理由是：

1、iOS系统生态体验的优势：

讨论买不买新iPhone，考虑iOS的系统闭环生态体验的优势到目前都是不过时的。出色的系统稳定性和流畅性、应用生态的优秀适配和优化、软硬件深度结合带来的统一体验，用久了就很难改回来。

2、今年三摄系统拍照升级大：

iPhone 11 Pro是苹果第一款三颗摄像头的iPhone，包括1200万像素的广角镜头、1200万像素2倍光学变焦的长焦镜头，还有一颗1200像素、120°视角四倍取景范围的超广角镜头，在这个镜头加持下，全景拍照的高度是原来的2倍，这样我们用手机拍照的构图空间就大大拓宽啦。

3、第一次加入夜间模式，暗光拍照很出色：

iPhone 11 Pro新加入了夜间模式！在夜晚光线很弱的环境，有时人眼都看不清楚，它却能把景物主体拍得清晰明亮。同时IT之家小编发现，它也不是把画面一股脑都提到很亮，而是主体之外的背景仍然是暗暗的色调，是很艺术的feel。

4、可以调节快门时间了：

使用iPhone Pro在夜间模式拍照时，你可以有最长10秒的曝光时间的选项，这似乎让人看到了iPhone引入原生专业拍照模式的希望。不过IT之家从苹果处得到的信息是，这里的10秒其实并非真正的快门时长，而是“快门+算法融合+成片”的时间，实际上在这种模式下，iPhone Pro的快门时间最短是1/4秒，最长为1秒，但无论如何，这总算是可以调节了。

5、新一代的智能HDR来了：

iPhone 11 Pro对智能HDR也升级啦，用它拍照可以精细优化图像中的高光和阴影细节，更重要的是，现在拍人物可以让面部光线更饱满自然，也就是说能把人拍得美美的。

6、可以拍摄4K、60fps的视频：

iPhone 11 Pro支持4K、60fps的视频的视频拍摄，画面细节更加丰富，拍摄的动作也更为流畅。

7、视频拍摄拥有更高的动态范围和影院级的防抖功能：

今年iPhone 11 Pro还在视频拍摄中加入了更高的动态范围表现和强大的影院级的防抖功能，同时还有超广角加持呢，这样即便是使用手机也可以拍摄出类似电影级别的视频效果。





▲GIF1这是手持拍摄的惊艳效果

8、三个摄像头同时拍有点秀：

iPhone 11 Pro在拍照和拍视频的时候都可以做到三个摄像头同时工作，结合第三方应用可以同时拍多个视频流，玩法太广了，这目前只有iPhone 11 Pro系列能做到。

9、前置摄像头提升到1200万像素：

原深感摄像头（也就是前置摄像头）像素从700万像素升级到了1200万像素，这意味着有更好的自拍成像素质，有更多的细节。





10、自拍也有广角了，还有慢动作以及人像模式：

将iPhone横过来可以自动切换广角，还可以用120fps的帧率拍摄慢动作自拍，大大增加了前置摄像头的玩法。同时也支持人像模式自拍，获得很好的背景虚化，另外使用前置摄像头也能拍摄60fps的4K视频了。





11、影像系统很“稳”：

这里说的“稳”是指水平发挥很稳定，iPhone 11 Pro在不同的复杂光线场景下拍照，可以拍出出色的影像作品，并且这种表现很稳定，当环境光线变化，或者在同一场景下多次拍摄时，不会出现影响画面色彩漂移等不稳定的情况，这一点时很多期旗舰手机也难以做到的。

12、Deep Fusion让人期待：

iPhone 11 Pro上还有一个比较强大的拍照功能会在晚些时候上线，就是Deep Fusion，IT之家从苹果处了解到，它利用A13 Bionic芯片强大的AI运算能力，在拍摄时候对9帧影像（4帧短曝光、4帧次要信息、1帧长曝光）进行像素层级的融合，从而拍出堪比单反素质的照片。





13、近两年最大续航提升：

iPhone 11 Pro的续航能力相比iPhone XS最长增加4小时，十分明显。

14、超视网膜XDR显示屏：

iPhone 11 Pro的屏幕在目前只能手机领域里可以说是最顶尖的存在了，最高亮度达800尼特，看HDR照片和4K HDR视频可以到1200尼特，对比度达到2000000:1，458ppi，色准很高，加上广色域、原彩显示等，看视频能达到影院级的效果。





15、A13仿生拥有至今最快的CPU：

A13仿生的两个性能核心速度相比A12最高可提升20%，能耗最高可降低30 %之多。另外四颗能效核心速度最高也提高了20%，能耗最高降低40%。

16、A13仿生GPU也有大进步：

A13仿生的GPU相比A12速度最高可提升20%，能耗最高可降低40%，非常适合畅玩高性能的游戏、渲染增强现实应用和剪辑视频。

17、机器学习才是A13仿生的重点：

A13仿生的神经网络引擎速度最高可提升20%，能耗最多可有15%的降幅。中央处理器提供两个新的机器学习加速器，执行矩阵数学运算的速度最快可达过去的六倍，使新一代机器学习成为可能。另外还有新的机器学习控制器，可自动无缝地对整个芯片内的机器学习处理进行调度，以平衡性能和效率。所以A13仿生的AI能力是很强的，上面的很多关键买点都和A13仿生的AI能力有关呢。

18、终终终于配备了18W快充：

iPhone 11 Pro终于抛弃了祖传的5V/1A充电头，现在约30分钟就可充至50%电量。





19、iPhone 11 Pro Max还有出色的工艺品质：

尽管iPhone 11 Pro浴霸样式的三摄像头设计被很多网友吐槽，但是将它拿在手上后，一整块亚光玻璃切割的机身和不锈钢中框结合的品质还是让人感叹它出色的做工和品质，质感很上乘。

20、拥有“空间感知”力：

iPhone 11 Pro还有全新设计的U1芯片，可感应附近其他配备U1芯片的苹果设备，并准确判断出彼此的位置关系，这就有很多应用的场景了，比如使用隔空投送时，只需将你的iPhone指向其他人的iPhone，系统就会为对方优先排序，让你更快速地共享文件。不过这个能力会在9月30日推出。

21、支持WiFi 6：

iPhone 11 Pro支持WiFi 6标准。WiFi 6理论连接速度从3.5Gbps提升到了9.6Gbps，并且对网络安全作出了提升，苹果表示实际下载速度最高可提升38%。

22、支持以旧换新和分期免息：

iPhone 11 Pro国行8699元起，最高11799元，价格确实有些高，但是苹果官方提供了以旧换新的方案，可以低至258元/月或者6199元，如果你没有旧iPhone，也可以24期分期付款，最低362元/月，少吃两顿情侣餐就可以省下来啦。

除了上面这些重要的理由，其实还有一些“甜点”性质的理由，也让iPhone 11 Pro值得购买：

23、毕竟是苹果历史上第一款叫“Pro”的iPhone：

纪念意义是一方面，“Pro”也说明它在各方面不管是比iPhone11还是比前代都要强大。

24、空间音频效果：

iPhone 11 Pro Max机身上下各有一个立体声扬声器，使用外放播放视频时，可以达到杜比全景声的效果，观影体验非常震撼。当然，这在上一代中表现已经比较抢耳。

25、支持IP68级别的防水、防溅和防尘：

可以在更多“恶劣”的环境下使用iPhone了~

26、三摄取景的切换非常顺滑自然：

这也是iOS软硬件高度一体化带来的优于其他手机的拍摄交互体验。

27、不同摄像头成像风格很一致：

在很多安卓手机的多摄像头系统中，经常会发现不同摄像头的成像素质、成像风格存在明显差异，在iPhone 11 Pro上则不存在这个问题。

28、沉浸式取景模式可以减少拍废片的概率：

iPhone11 Pro在拍照时可以切换沉浸式界面，这时候也可以悄悄记录超广角的画面信息，当发现拍摄的构图不好时，可以在设置中调出超广角取景的部分进行二次构图裁切，这样可以大大减小拍废片的概率。

29、抓拍短视频更容易：

在iPhone 11Pro上抓拍短视频，只要在拍照按钮上长按就可以直接拍啦，不需要再切换到视频拍摄的模式。长按之后想一直录的话，只要手指向右一扫就好了。

30、使用长焦镜头拍照效果更进一步：

iPhone11 Pro长焦镜头拍照的进光量增加了40%，拍照效果可以做到更好。

31、玻璃面板更坚固耐摔：

iPhone11 Pro采用的是iPhone迄今最坚固的玻璃面板，采用了双离子交换工艺，也意味着它更耐摔了。

32、面容ID能够识别更广的角度：

iPhone11 Pro上搭载了全新的1200万像素原深感摄像头，具有更广的视角，面容ID也能够识别更广的角度，另外哪怕离得远一点，或者从更多的角度，它都能认出你。另外在iOS13的帮助下，面容ID的识别速度也提升了最高达30%。

33、4G网络连接速度更快：

iPhone 11 Pro支持千兆级的LTE连接，支持多达28个LTE频段，可提供广泛的全球漫游。

34、蓝牙连接更加强悍：

使用iPhone Pro播放流媒体音频时，其支持的蓝牙波束成形技术最多可使连接范围扩大45%，你可以距离手机更远也能听到音乐了。

35、支持双卡双待：

去年，也就是iPhone 11 Pro的上一代iPhone XS没能支持双卡双待，而今年iPhone 11 Pro支持了双卡双待。

二、我想买iPhone 11 Pro Max！





最最最关键的理由：

36、拥有6.5英寸的屏幕：

iPhone 11 Pro Max的屏幕比iPhone 11 Pro更大，看视频、刷网页、刷IT之家都更舒服！拿在手里也霸气！

最最关键的理由：

37、续航更厉害：

iPhone 11 Pro Max使用时间比iPhone XS Max最长可以增加5小时，续航能力比iPhone11 Pro也更强！

最关键的理由：

38、虽然更贵，但也有能接受的方式：

iPhone 11 Pro Max最低9599元，最高12699元，确实挺贵。但是如果用以旧换新，最高能够抵扣5160元，例如用512GB的iPhone XS Max，而如果没有可抵扣的iPhone，选择24期分期免息的话，最低400元/月，每个月稍微紧一紧也是可以省下来的。

三、我想买iPhone 11！





关键理由是：

39、更便宜：

iPhone 11今年5499元起售，相比它的前辈iPhone XR在刚开卖时低了1000元，在考虑iPhone 11比iPhone XR各方面有所升级，值得考虑。

40、单摄升级为双摄：

iPhone 11在iPhone XR单摄的基础上加入了一枚超广角摄像头，具有四倍的取景范围，在拍摄风景、旅行、运动、大合影、宽阔室内景时，可以拍到更多的内容。

41、人像模式是两个摄像头工作了：

IT之家从苹果处得知，iPhone 11因为搭载了双摄，所以拍摄人像模式时会用另一枚摄像头记录景深信息，而iPhone XR因为只有一枚摄像头，拍摄人像模式主要是依靠算法，所以只能在拍摄人物时实现人像模式的效果。iPhone 11的人像模式不仅适用于人物，也可以适用于其他对象的拍摄。

42、新的外观设计：

iPhone 11采用的是全面屏玻璃搭配铝金属边框的设计，整体设计思路和iPhone XR还是没太差的，但是背部的圆角矩形双摄模块太抓眼，背面也更简洁了，只有一个苹果Logo。

43、有更多的色彩可选择：

iPhone 11拥有紫色、绿色、黄色、白色、黑色和红色6种配色，可选的色彩更丰富，结合玻璃的质感比上一代更加淡雅温润。

44、续航强上加强：

去年iPhone XR的续航能力在三款iPhone中是最高的，这一点为很多网友称道，今年iPhone 11的续航比iPhone XR更增加1个小时，可以说是强上加强了。

45、iPhone 11 Pro有的，iPhone11大部分都有：

iPhone 11的起售价为5499，iPhone 11 Pro的起售价为8699元，价差3200元，但是iPhone11有着和iPhone 11 Pro同样的A13仿生芯片、同样的原深感摄像头，同样的iOS 13系统，同样的空间音频效果，同样耐摔的玻璃面板，同样的广角拍照能力，同样的夜间拍照模式，同样的IP68级防水防尘，同样的无线连接性能，同样的设计语言，在核心体验方面有很多保留，而在视频拍摄、拍照玩法等方面也都有一定程度的继承，这些让iPhone 11的性价比大幅提高，“真香机”之名毕竟不是无中生有的。

说iPhone 11值得购买，除了上面的关键理由，也有一些额外的小理由：

46、屏幕大小适中：

iPhone 11屏幕尺寸为6.1英寸，但是整机的大小却可以单手掌握，这主要是高屏占比的优势。iPhone 11 Pro略小，而iPhone 11 Pro Max略大，那么iPhone 11可能是“刚刚好”。

47、尺寸、重量都没变：

在加入了新的摄像头、续航增强的同时，iPhone 11的机身尺寸仍然为150.9毫米×75.7毫米×8.3毫米，重量仍然为194g，这个是值得好评的。

48、产品定位被“扶正”：

iPhone 11的上一代为iPhone XR，从命名来看，iPhone XR更像是和以前iPhone SE、iPhone 5c等一样属于衍生的产品，而这次，iPhone 11直接以数字主系列命名，可以说进入了iPhone核心产品线阵列，未来苹果对它的支持时间可能也会更长久。

你看，今年的iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max三款手机，无论每一款我可都有要买的充分理由，这样就够了吗？还不够！想买新iPhone，是因为他们还有两个优良传统让我心水：

49、售后服务手机品牌里最好！

尽管一再缩水，但iPhone仍然有着全球范围内最好的手机售后服务体系，特别是购买了AppleCare+服务后可以享受Apple专家的一站式维修服务和技术支持，例如可以享受更便宜的换屏价格，遇到其他问题还能有一次直接换新机的机会等等。

50、最后，购买iPhone有利于环保！

每一代iPhone整个产品生命周期都有对环保的考量，iPhone 11系列也不例外，它在机身选材方面特别注重减少对环境的影响，例如采用不含砷的显示屏玻璃等，还采用了100%可回收的材质。所以，购买iPhone也是对环保做出自己的贡献。

以上就是小编整理的要买iPhone 11/Pro/Max的50个理由，换句话说，也就是今年iPhone 11/Pro/Max系列新机值得买的理由。在发布会结束后，很多网友反映新款iPhone 11系列创新不足，IT之家小编开始时也是认为如此，事实上一直到IT之家小编拿到新款iPhone，开始体验时，也未改变过这种想法。

不过，小编也渐渐觉得，“创新”其实也是有不同的呈现方式的，很多人理解的创新是摄像头像素的增加和硬件指标的提升或堆砌，而苹果的创新之路其实走的是更偏稳健的路线，例数每一年每一代的iPhone，创新都是稳步向前推进，苹果更注重软、硬、服务为一体的综合体验最佳化。IT之家网友在iPhone 11发布会的文章评论里面说：“iPhone除了贵，没缺点”。而另一用户则说：“iPhone贵，不是iPhone的错，是我的错”。

小编相信。苹果在设计新iPhone的时候，一定是将iPhone作为一款智能手机所应该具备的功能点拆解，然后分析哪些点是消费者日常使用频率较高的点，划一条标准线，然后针对标准线以上的点进行重点、全力的完善。所以我们可以看到，iPhone 11系列的外观或有争议，但是真正体验了之后却有很大粘性。

其实，上面说的两种思路很难说谁对谁错，或者谁更高级谁更低级，只是不同品牌根据自身的文化基因、产品理念、技术积淀、产业资源、用户规模等各方面因素综合权衡而做出的选择。

好了，这里就不做更多的论述了，话说小编今天会将这50条理由提交给女票大人，不知能否成功说服她给小编拨款呢？好紧张……

什么？你其实想看的是《不买iPhone 11/Pro/Max的xx个理由》？好吧，这个想法确实也很值得做为一个方向来思考。咳咳，我准备拿女票的驳回批复后来综合而成了，你/你们给我等着……