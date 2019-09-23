阿里影业：计划授出2120万份购股权，每股1.34港元

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IT之家9月23日消息 阿里影业发布公告称，公司董事会根据本公司股东于2012年6月11日采纳的购股权计划向若干合资格参与者（承授人）授出合共21,200,000份购股权。
公告显示，购股权将赋予承授人权利认购合共21,200,000股本公司新股份，惟须待承授人接纳后，方可作实。
此次授出购股权的行使价为每股行使价为1.340港元，与9月23日收市价1.340港元相同。购股权的有效期为10年，由2019年9月23日至2029年9月22日。
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