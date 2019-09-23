网易网盘关闭部分入口，国内网盘行业“三足鼎立”

近日，网易网盘发布业务调整公告称，将于今年11月30日关闭wp.163.com入口，届时wp.163.com将无法访问，除此之外，微信、微博等第三方账号也将无法登陆网易网盘。但网易邮箱账号用户仍可正常使用网盘。

据了解，网易网盘提供的最高免费容量为3G，上传的任意格式文件不能超过100M。相比于百度网盘，网易网盘的知名度较小，不少用户都是在公告发出后，才知道网易有推出在线存储服务。

中国网盘行业发展史

2008—2009年间，华为、115个人等互联网公司开发并推出了国内第一批网盘产品，进入到个人云存储领域。

2010年后，百度、腾讯、360等互联网巨头逐渐进入云存储领域，推出各自的网盘产品。

2013年，网盘市场经历第一轮洗牌。360、金山快盘等网盘服务商掀起“网盘大战”，储存空间的免费赠送加剧行业竞争，中小网盘服务商逐渐败下阵来。

2016年，金山、新浪、UC等网盘提供商先后宣布关闭服务。之后，网盘进入到百度网盘、115个人、腾讯微云“三足鼎立”的局面。

国内网盘企业发展不顺利有很多的原因。首先，网盘的运维、带宽、服务器成本高，再加上用户缺乏付费意识，网盘服务商可以说是“吃力不讨好”。其次，盗版、色情等内容也是网盘中存储、传播的重要内容，给企业的监管带来很大的压力。

网易在这些年停运了包括网易博客、网易保险以及网易相册在内的不少项目，其曾表示，公司正在进行结构优化。未来，网易可能会继续关闭一些免费业务。