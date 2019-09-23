腾讯PCG成立“X事业部”，将开拓创新业务

IT之家9月23日消息 据媒体报道，日前，腾讯平台与内容事业群（PCG）成立了一个“X事业部”，主要聚焦于创新业务，由腾讯COO任宇昕直接带领。该事业部人数已达十余人左右，目前仍在扩张。

目前，腾讯旗下共有六大事业群，分别是微信事业群（WXG）、企业发展事业群（CDG）、互动娱乐事业群（IEG）、云与智慧产业事业群（CSIG）、平台与内容事业群（PCG）、技术工程事业群（TEG）。主要聚焦长短视频、信息流、社交平台等业务，主要任务是为腾讯探索全新的内容平台型产品。PCG由腾讯原社交网络事业群(SNG)、原移动互联网事业群(MIG)、原网络媒体事业群(OMG)中与社交平台、流量平台、数字内容、核心技术等高度关联且具有高融合性的板块拆分重组而来。整合了QQ等社交平台和应用宝、QQ浏览器等流量平台，以及新闻资讯、视频、体育、直播、动漫、影业等内容业务。

一位知情人士称，目前正在尝试的方向包括短视频创新。“打败竞争对手的一定不是和它一模一样的产品。”一位腾讯人士说，正是基于这样的认知，“X事业部”试图跳出目前整个互联网既有存在的产品业态去进行创新。

目前腾讯在内部大力推行鼓励创新机制。在IEG推出了“CR计划”与“NEXT产品中心”。同时，IEG成立了一个新的评审委员会，按照新的评审机制对自研游戏产品进行评定，比如该委员会会纯粹从创新的角度来进行考核，甚至对于加入自研游戏创新计划的团队不计KPI考核。