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IBM高管：愿与Facebook就数字货币业务展开合作

2019-9-23 20:30:07来源：IT之家作者：李明责编：阿迷评论：

据国外媒体报道，IBM区块链服务总经理詹森·凯利（Jason Kelley）今日表示，IBM对与Facebook在数字加密货币方面的合作持开放态度。

凯利称，当涉及到区块链等技术时，IBM将寻求促进跨行业的“协作”。区块链即比特币等数字加密货币的底层技术。凯利说：“区块链需要团队协作，我们的客户已经准备好与Facebook合作，我们也准备好与所有客户合作，将其整合在一起。”

凯利认为，像Facebook这样的公司加入竞争，有助于为区块链技术带来更多的合法性。当前，IBM等公司已经采用比特币等数字加密货币背后的原理，创建了自己的区块链解决方案，在计算机的分布式网络中组织数据。无论是银行业，还是供应链管理，这都将提供更高的透明度。

作为拓展数字支付业务的一部分，Facebook今年6月发布了名为“Libra”的数字加密货币。Libra计划于明年正式推出，有望向数十亿的潜在用户提供数字交易和支付服务。

目前，Libra协会拥有首批27名“创始会员”，包括万事达卡（Mastercard）、PayPal、Visa、沃达丰、eBay、Lyft、Spotify和Uber等。今日，凯利并未说明IBM是否有意加入Libra协会。

Libra目前尚未正式推出，但自从Facebook发布Libra以来，就引发了多国央行、财政部长、立法人员和隐私保护机构的担忧，包括洗钱、恐怖主义融资和金融稳定等问题。

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关键词：IBMFacebookLibra天秤币虚拟货币

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