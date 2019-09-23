苹果Apple TV+拿下脱口秀女王奥普拉“读书俱乐部”节目

据国外媒体报道，“脱口秀女王”奥普拉·温弗瑞（Oprah Winfrey）将把她著名的“读书俱乐部”节目带到苹果新的流媒体订阅服务Apple TV+上。

苹果公司今日宣布，将与温弗瑞合作推出“奥普拉图书俱乐部”（Oprah's Book Club），成为Apple TV+上的一部新剧集。通过该节目，温弗瑞将在整个系列中采访选定的作家，每两个月首播一次新剧集。

事实上，在今年3月发布Apple TV+时，苹果就暗示过，“奥普拉图书俱乐部”将登陆Apple TV+。

对于“读书俱乐部”的第一期，温弗瑞选择了塔-内希西·科茨（Ta-Nehisi Coates）的“水舞者”（The Water Dancer）。这一集将于11月1日首播，即Apple TV+上线首日。

作为此次合作的一部分，苹果同时还在苹果图书应用程序Books中推出了温弗瑞的“全球读书俱乐部”。

对此，苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）在一份声明中称：“世界上几乎没有人能像奥普拉那样让我们走到一起，她在声援书籍力量方面的慈悲和恩典是无与伦比的。我们很荣幸能够为奥普拉读书俱乐部提供一个新的平台。”

此次并不是温弗瑞和苹果之间展开的唯一合作。今年早些时候，苹果在发布Apple TV+时曾表示，温弗瑞将在该服务上发布两部纪录片。

苹果本月早些时候宣布，Apple TV+的月费为4.99美元，将在100个国家和地区推出。购买新苹果设备的用户可获赠一年免费的Apple TV+。