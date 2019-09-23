Snap“伏地魔项目”曝光，揭Facebook攻击性竞争策略

据国外媒体报道，照片分享应用Snapchat母公司Snap正与美国联邦贸易委员会（FTC）讨论Facebook阻碍竞争的各种手段，包括禁止Facebook知名账号提及Snap等。

该报道称，在过去的十年间，Facebook采取多种手段打压竞争对手，剽窃他们的好点子，或者直接即买竞争对手。其中，竞争对手Snap就保存着一份名为“伏地魔项目”（Project Voldemort）的文档，记录了Facebook试图挫败Snap的竞争方式，包括阻止Facebook一些知名用户提及Snap，并封杀Snap内容等。

报道称，FTC此次与Snap谈话，也是针对Facebook业务行为所展开的更广泛调查的一部分。作为更广泛的调查，FTC已与数十名科技高管和应用开发人员进行了接触。

据消费者团体Public Knowledge高级顾问吉恩·金梅尔曼（Gene Kimmelman）称，FTC正在调查Facebook的行为模式，即如何阻止竞争对手对Facebook核心业务造成威胁。

去年2月，美国科技博客TechCrunch前作者比利·加拉格尔（Billy Gallagher）曾发表文章称，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）曾有意收购Snap，但被Snap CEO埃文·斯皮格尔（Evan Spiegel）拒绝。

2012年，扎克伯格推出了Snapchat的克隆产品“Poke”，试图干掉Snapchat，但未能成功。直至2016年中，Facebook才推出了Instagram Stories，并大获成功。