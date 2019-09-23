任天堂 Switch Lite 体验：只是一部“阉割版”的 Switch？

2006年3月，任天堂推出了NDS Lite掌机。相比于初代NDS，NDS Lite最大的改变在于轻量化的设计，这也是任天堂首次在产品线中引入「Lite」的概念。

13年后，任天堂又有了一款冠以「Lite」之名的产品——Switch Lite。不过这一次，Switch Lite所做的不仅仅是轻量化的工作，它的产品定位和受众人群相较原版Switch都已发生了巨大改变。

今年7月，Switch Lite首次亮相，经过两个月的等待后它终于来到了玩家的手上。作为任天堂微小的「精神股东」之一，我也在第一时间购买这部游戏机，下面就和大家分享一下迄今为止我的游玩体验，以及我对于「阉割版」Switch的一些看法。

一切为「好手感」服务

从硬件角度来说，Switch Lite的「阉割」是非常彻底的，直接砍掉了Switch最为核心的电视输出、可分离手柄特性。这一刀下去，直接把它从派对上可以「众乐乐」的社交利器砍回只能自己「暗爽」的掌机。

而原有Joy-Con手柄所附带的IR红外摄像机、HD振动功能也就不具备了，这意味着像《超级玛利欧派对》、《1-2-Switch》和《Just Dance 2019》这样需要体感操作的游戏就无法兼容——当然官方表示：你也可以单独购买Joy-Con手柄配对使用呀！实际情况是，不能输出到电视社交体验会差很多，而一对Joy-Con也不便宜啊，所以这个方案我劝大家忽略吧。

经历了这些「阉割」后，Switch Lite反而可以更加「放飞自我」做一部掌机。它的屏幕缩小为5.5吋（Switch为6.2吋），整体尺寸也随之缩小了一圈，大家可以参考下方的对比图片：

▲Switch Lite和Switch对比

▲Switch Lite和2DS XL 对比

Switch的重量为398克，Switch Lite为275克，足足轻了100多克。作为对比，任天堂新2DS XL的重量为260克，索尼PSV的重量为219克，在重量上Switch Lite已经和这两个掌机前辈处于同一水平线上了。

更为关键的地方在于，Switch的手柄装在两边时总有一种松松垮垮的感觉（我的Switch已经完全垮掉了），这次Switch Lite 的一致感要强很多，捧在手里时你不会担心随时会把它掰弯了（就是字面的意思）。

还有一个细节的变化是，十字按键终于在Switch Lite上回归了（这里可以鼓掌）。之前Switch出于分享游戏的需要，左右手柄按键布局对称，方向键采用了分离的设计，一些动作游戏「搓起来」总觉得不够爽快，Switch Lite上终于弥补了这个遗憾。

综合上面的取舍，Switch Lite最明显的改变就是手感好，好到会让你回忆起在被窝里偷偷玩GBA（加装小灯泡），在课间和同学联机PSP的美好时光。

这次和Switch Lite同期发布的游戏是《塞尔达传说：织梦岛》，两者结合起来的体验很棒。《织梦岛》本身就是一部诞生在GB平台的游戏，后来在GBC上又进行了复刻，这部典型的掌机游戏放在Switch Lite上再合适不过了。我把手里的其他Switch游戏卡放进Switch Lite里试了一圈，其实除了和NPC对话的字儿小了一点比较难受，整体的观感并没有想象中缩水那么多。而且因为分辨率不变屏幕缩小，画面的精细度反而提高了一些。

它或许更适合任天堂的老玩家

要说Switch Lite有什么我不满意的地方，那应该就是续航了。纸面参数上，Switch Lite的官方续航时间为3～7小时（《塞尔达传说：旷野之息》4小时），之所以有这么大的区间是因为不同的游戏耗电差别很大，官方也无法给出一个更为具体的数据。但和改进版的Switch 4.5～9小时（《塞尔达传说：旷野之息》5.5小时）的纸面参数相比，差距还是显而易见的。

其实这就涉及到Switch Lite的产品定位问题，从GB时代开始，任天堂的掌机都有自己的专用游戏软件，而续航也是它们能够击败同期竞争对手很重要的一个因素（这里可以参考极客博物馆之前的文章）。但这一次Switch Lite并不是一个款从0到1设计出来的掌机，它的竞争力来自于「通过更加便携的方式游玩Switch游戏」，考虑到任天堂在掌机领域已经没有了传统意义上的对手，对于续航的追逐也就没有从前那么激进了。

如果你没有玩过Switch，因为某种原因关注到Switch Lite，产生了购买冲动，我建议还是考虑一下Switch（尤其是增加了电池续航的新版本）。因为Switch能够带来的体验更加丰富，而且这种体验是当下其他两家主机厂商（索尼、微软）所不能提供的，再加上如果你本身就没有玩掌机的习惯，那么Switch Lite买回来吃灰的可能性是很大的。

相比之下，个人觉得Switch Lite更加适合那些手持3DS的玩家升级，或者本来就有了Switch，但是一个「独狼玩家」（派对什么的不存在的），需要一个更加便携的掌机版本。从这个角度来说是，Switch Lite更像是一款服务于任天堂原有粉丝的产品，当你为了玩最新的《宝可梦剑/盾》，为了玩《塞尔达传说：织梦岛》去购买Switch Lite时，任天堂的目的也就达到了。