调查：用户因等待5G机型而不愿升级至iPhone11

新浪科技讯北京时间9月24日凌晨消息，据华尔街投行派杰（Piper Jaffray）进行的一项年度调查发现，尽管苹果公司新款iPhone 11系列智能手机从价格上来说更实惠，但买家对今年新品的兴趣低于去年。

一位顶级分析师表示，虽然新款iPhone 11的起售价为699美元，比去年的iPhone XR低50美元，但有报道称苹果公司拟于明年发布5G机型，这可能会让消费者不愿买入iPhone 11。派杰对1500多名美国iPhone用户进行调查后发现，51%的受访者表示今年会购买新款iPhone，而在去年苹果公司发布iPhone XR、iPhone XS和iPhone XS Max后，这一比例为69%。

罗森布拉特证券（Rosenblatt Securities）分析师表示，与2018年下半年相比，苹果公司今年推出的新款iPhone的平均售价将下降10%至15%。分析师指出，价格最低的iPhone11机型的销量在新机型总销量中所占比例为60%左右，相比之下去年价格最低的iPhone XR机型在当时的新机型总销量中所占比例大约为55%。

派杰分析师表示，今年新机的销售可能会偏向于价格较低的机型，但销售量则预计将会相对持平。分析师预测，苹果2020财年来自于iPhone的营收将会同比下降约1%。“我们认为，iPhone的平均售价将会下降，这能让其销量在5G周期到来之前相对保持稳定（也就是用较低的定价来吸引用户升级）。”分析师写道。

根据派杰的预测，一旦苹果公司推出5G手机，则该公司来自iPhone的收入将可同比增长2%。

为了衡量用户对5G手机的兴趣，派杰对大约1050名美国iPhone用户进行了调查，询问他们是否愿意以1200美元的价格升级换代到5G版iPhone。调查显示，23%受访者称其会升级，高于6月派杰提出同样问题时的18%。

三星等竞争对手已在今年发布了5G手机，但5G网络在美国的普及率很低，所以现在消费者多花钱购买5G手机几乎没什么好处。