iPhone 11 Pro奢华限量定制版面世：售价5万元起

IT之家9月24日消息 据letsgodigital消息，俄罗斯和意大利合资的珠宝商Caviar推出了iPhone 11 Pro的定制机型：iPhone 11 Pro Titanic（泰坦尼克）和iPhone 11 Pro Vostok-1（前苏联首款宇宙飞船）。此前Caviar就已经推出一系列限量版的定制苹果智能手表Apple Watch，以向俄罗斯总统普京、前领导人列宁以及彼得大帝等国家领袖致敬，每块手表售价超过3000美元。

据了解，iPhone 11 Pro Titanic和iPhone 11 Pro Vostok-1采用黑钛材料，而且限量销售10部。设计方面，iPhone 11 Pro Titanic版机身背面刻有泰坦尼克号制造商及航海日前的铭文“RMS Titanic Harland and Wolff 31.03.1909”以示纪念，iPhone 11 Pro Vostok-1机身背面也刻有Vostok 1进入太空的日期。

售价方面，iPhone 11 Pro Titanic的售价从7270美元到8440美元（约5.1~6万人民币）不等；iPhone 11 Pro Vostok-1的售价从33620~34790美元（约23.94~24.77万）不等。