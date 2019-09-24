纳指微跌：拼多多成首家发“发行人赎回权”债券中概股

凤凰网科技讯北京时间9月24日消息，欧元区经济数据疲软，加重了市场对全球经济增长放缓的担忧，国际地缘政治局势紧张加重了投资者避险情绪，美股星期一涨跌不一，不过涨跌幅均不超过0.1%。截至收盘，道指涨14.92点，涨幅为0.06%，报收26949.99点；标普500指数跌0.29点，跌幅为0.01%，报收2991.78点；纳指跌5.21点，跌幅为0.06%，报收8112.46点。

美国主要科技巨头多数下跌，脸书跌1.64%，亚马逊跌0.49%，苹果涨0.45%，NetFlix跌1.78%，Alphabet涨0.33%，微软跌0.22%。

中国主要科技股全线下跌，网易跌1.02%，爱奇艺跌2.43%，拼多多跌0.76%，微博跌0.54%，腾讯音乐跌1.33%，阿里巴巴跌3.03%，京东跌1.97%，趣头条跌3.18%。

中概股股价

其他中概股多数下跌，其中上涨的公司包括：1药网（涨8.79%），搜房网（涨8.68%），拍拍贷（涨3.46%），流利说（涨3.37%），乐信（涨2.76%），如涵控股（涨2.59%），汽车之家（涨1.96%），新东方（涨1.45%），世纪互联（涨1.09%），凤凰新媒体（涨1.01%），聚美优品（涨0.94%），500彩票网（涨0.9%），易车网（涨0.87%），趣店（涨0.56%），触宝（涨0.41%），瑞幸咖啡（涨0.28%）。

与上一交易日持平的公司包括：云米、UT斯达康、畅游、达内科技。

下跌的公司包括：品钛（跌0.44%），乐居（跌0.52%），好未来（跌0.74%），百世（跌0.88%），途牛（跌0.89%），新浪（跌0.96%），哔哩哔哩（跌1.05%），人人公司（跌1.09%），迅雷（跌1.13%），正保教育（跌1.15%），中芯国际（跌1.19%），搜狗（跌1.2%），无忧英语（跌1.23%），信而富（跌1.28%），寺库（跌1.29%），陌陌（跌1.59%），小赢科技（跌1.79%），华米（跌1.8%），欢聚时代（跌1.95%），前程无忧（跌2.39%），虎牙（跌3.01%），携程网（跌3.14%），唯品会（跌3.28%），中通（跌3.35%），宝尊电商（跌3.39%），58同城（跌3.58%），小牛电动（跌3.81%），金融界（跌4.11%），宜人贷（跌4.16%），简普科技（跌4.32%），斗鱼（跌4.63%），搜狐（跌5.58%），猎豹移动（跌6.5%），兰亭集势（跌9.02%），蔚来（跌10.53%），优信（跌14.42%）。

▲图：发布财报前蔚来股价大跌逾10%

有媒体报道称，特斯拉成立15年亏损了50亿美元，蔚来完成这一“壮举”仅用了4年时间。分析师还预计，第二季度蔚来将再亏损26亿元，大约每天亏损2800万元，这意味着蔚来自2014年创办以来的亏损将达到403亿元。今天常规交易中，蔚来股价低开低走，由2.98美元的开盘价一路跌至2.72美元，下跌0.32美元，跌幅为10.53%。今天蔚来股票成交量达到2590万股，达到日成交量1520股的近2倍。蔚来7月表示，第二季度汽车交付量为3553辆，高于预期的2800辆至3200辆。蔚来计划明天开盘前发布第二季度财报，这也将是蔚来上市后第四次发布财报。发布第一季度财报次日，蔚来股价上涨3.6%，发布第四季度财报次日股价下跌21%，发布第三季度财报次日股价下跌4.2%。过去3个月蔚来股价累计上涨3.6%，但今年以来累计下跌57%，同期内标普500指数涨幅分别为1.6%和19.5%。

▲图：拼多多r拟发行8.75亿美元可转债

拼多多今天宣布计划发行金额为8.75亿美元、2024年到期的可转换优先债券。债券认购者可以在13日内再认购1.25亿美元债券。拼多多计划将这次发行债券获得的资金，用于扩大和强化业务运营、研发，继续投资和开发技术架构，用于增加流动资金以及其他一般企业用途。拼多多这次发行的债券属于无担保债券，到期时间为2024年10月1日。除非出现与税率有关的事件，拼多多在2022年10月1日前一般不会赎回债券。另外，这次发行债券，拼多多具有“发行人赎回权”（Issuer Call Option），即自2022年10月1日起，如拼多多在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中，股价均达到可转债有效转股价的至少130%，则拼多多可以以现金方式赎回全部或部分本次发行的可转换债券。这次发行债券标志着拼多多成为美国资本市场首只发行可转债时附带“发行人赎回权”的中概股。今天常规交易中，拼多多股价下跌0.26美元，跌幅为0.76%，报收于33.82美元；盘后交易中，拼多多股价一度下跌0.85美元。

美国/国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：LendingClub（涨2.5%），GoPro（涨2.36%），戴尔科技（涨2.1%），iRobot（涨2.03%），AMD（涨1.96%），摩托罗拉系统（涨1.36%），英伟达（涨1.25%），Uber（涨1.23%），恩智浦（涨1.19%），高通（涨1.05%），甲骨文（涨1.03%），美光科技（涨0.9%），VMware（涨0.84%），Spotify（涨0.75%），西部数据（涨0.51%），Snap（涨0.47%），PayPal（涨0.45%），博通（涨0.42%），Altaba（涨0.41%），Twitter（涨0.35%），英特尔（涨0.35%），惠普公司（涨0.27%），特斯拉（涨0.25%），IBM（涨0.13%）。

与上一交易日持平的公司包括：Zynga、Fibit、索尼。

下跌的公司包括：Adobe（跌0.17%），爱立信（跌0.24%），eBay（跌0.3%），Groupon（跌0.35%），Salesforce（跌0.35%），思科（跌0.36%），黑莓（跌0.4%），SAP（跌0.42%），赛门铁克（跌0.5%），艺电（跌0.53%），动视暴雪（跌1.06%），Yelp（跌1.78%），诺基亚（跌2.08%），Lyft（跌2.41%），Box（跌2.62%），速汇金（跌3.29%），Slack（跌4.77%），Pinterest（跌5.53%）。

▲图：苹果悲剧！消费者对购买iPhone 11兴趣低

投资公司Piper Jaffray进行的一项调查表明，尽管价格更实惠，但消费者对最新款iPhone的兴趣低于去年。iPhone 11起步价为699美元，比去年的iPhone XR低了50美元，消费者不买账的原因可能是他们在等待苹果计划明年推出的5G机型。Piper Jaffray的调查显示，51%的受访者会购买今年的新款iPhone，去年的这一数字为69%。投资公司Rosenblatt Securities称，与去年下半年相比，新款iPhone的平均售价将低10%至15%。它还预计，价格最低的型号iPhone 11将占到总销量的约60%，去年iPhone XR占到总销量的约55%。Piper Jaffray分析师在投资报告中写道，“我们预计，降低的平均售价将使得iPhone销量保持相对稳定。”Piper Jaffray预计，一旦推出支持5G的iPhone，苹果手机业务营收将同比增长2%。三星等苹果竞争对手今年已经发布了5G手机。

▲图：微软产品帮助零售商摆脱亚马逊

星期一，微软发布了Dynamics 365 Commerce，使电商能够创建个性化的产品网页（带有用户评论区），这是微软为吸引与亚马逊竞争的电商客户而采取的最新举措。Dynamics 365 Commerce能够与微软其他产品整合，方便电商与用户沟通。零售对微软而言是有吸引力的市场，其Azure业务是亚马逊AWS服务的竞争对手。在云服务方面，沃尔玛、Kroger等零售商，越来越多地选择微软，避免与它们最大的竞争对手亚马逊合作。英国零售商Marks and Spencer已开始使用微软的另外一项服务Dynamics 365 Connected Store，能根据安装在实体商店的传感器和相机收集的信息向企业员工发送信息。多年来，Marks and Spencer一直是Azure客户，并从今年早些时候开始将Azure用于电商业务。该公司高管鲍罗·艾雷（Paul Airey）说，“客观地说，我们不是唯一选择不与亚马逊合作的零售商。”The Information今年4月刊文称，微软考虑推出能帮助电商更好地开展业务的软件。