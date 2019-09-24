戴尔OptiPlex 7070 Ultra推出：你以为是显示器支架，其实是完整主机

先上一张戴尔OptiPlex 7070 Ultra的图。如果不做说明，你可能会以为这只是一个常见的显示器支架，但实际上这是一台完整的主机。只要扣上显示器、接通电源，这款名为戴尔OptiPlex 7070 Ultra“颖”型机就可以开展工作。是的，这是那种除了支架，不再占据工位任何空间，并且支持保留显示器、更换升级的台式机。

只要掰开支架背板，就能看到戴尔OptiPlex 7070 Ultra的完整面貌。这是一款最高支持英特尔酷睿i7博锐、64GB内存、1TB NVMe SSD和2TB HDD的桌面电脑。

更厉害的是，戴尔OptiPlex 7070 Ultra能够支持单根USB Type-C同时完成通电和视频输出，并最多可以同时支持三台显示器同时工作，从真正意义上做到“干掉”桌面台式主机，给办公桌面腾出更多的空间。

显然，戴尔OptiPlex 7070 Ultra也仅是戴尔创新的其中一个例子。擅长于提前研发的戴尔商务机型，会根据需求最高将研发时间延伸到4年前，做到比消费级旗舰机型XPS系列更长的研发时间。同时也会把握市场脉络，在1年的周期内给产品线更新换代。

以跨国企业的体量做出快速转变和决策本身，就是一件不太容易的事情。即便如此，戴尔仍然能做到常年保持在创新第一梯队，每年定时拿出让人眼前一亮的新品。趁着戴尔商用终端创新分享会，我们与戴尔高管一起探究，商用终端的现在与未来。

认清中国市场

从第一条生产线进驻厦门，再到成都成立全球运营中心，戴尔在中国已经拥有约12500名团队成员，并拥有2个生产工厂、1个全球指挥中心、1个国际服务中心和1个全球运营中心，全国销售网点超过12000家，覆盖城市超过2200座。

扎根中国的戴尔首先需要弄清楚用户真正的需求在哪里，而每一个场景中其实都会有不同的诉求。以戴尔Precision产品线为例，Precision定位的是在稳定、安全的前提下，追求最高性能的人群。为了确保性能放在第一位，Precision不会轻易在轻薄化、散热上做出妥协，所有的前提都将围绕性能展开。

在Precision系列诞生至今的22年中，设计团队不断考量产品在最高性能下散热、冗余系统的缓冲性，意味着Precision产品能够做到比标定配置平均更高的性能，这也是为什么在同等配置下，Precision总有机会胜出一筹。

除了硬件设计，软件部分对于Precision也相当重要。戴尔给Precision专门定制了一套性能优化系统，会针对不同专业软件启动的时候，给予不同情况的优化。例如Adobe Premiere输出时会更注重CPU性能，而Maya 3D图像绘制则在考核专业图形显卡Quadro的稳定和表现。

Precision会在ECC内存、Quadro显卡等专业硬件加持下，不断提高工作效率。这与追求轻薄、性价比、长续航的产品都不太一样。事实上如果只需要入门性能，并且对稳定性要求不太高的产品，诸如Latitude、XPS系列完全可以考虑，而Precision会专注服务对硬件苛刻的团体。

高性能、高温定性本身就意味着产品成本无法下降。但Precision也天生拥有着DIY、消费级机型无法比拟的优势。例如拥有更精确的屏幕校准功能，能确保创作者所见即所得。也拥有专业硬件和软件优化，甚至强势的售后服务。

成本再苛刻，Precision也会针对性的分成3000、5000、7000系列，通过成本和性能考量，用户也同样能在专业工作站中找到属于自己合适的产品。

新语言、新工作

戴尔在调查中发现，除了性能、稳定和安全，新生代对笔记本外观认同感同样强烈。新设计语言也逐渐在诸如Precision这样的高性能台式机、移动工作站中体现出来。例如A面开始采用不同方式编织的碳纤维，外观也更趋于小巧。

在与英特尔、AMD、NVIDIA的长时间合作中，戴尔设计团队能够轻车熟路的找到性能、续航、外观、便携程度的平衡点，下到酷睿i5低压处理器，上到至强高性能产品并搭配专业显卡，戴尔对不同需求给出不同方案。同样以Precision为例，7月全新上市的5000和7000系列移动工作站设计紧凑，提供超长电池续航、强大的处理器配置和大量存储选项，并支持人工智能AI与虚拟现实VR，以帮助用户将数据量庞大、图形密集的创意变成现实的应用。

事实上，看似沉稳的商用机型，随着时间的推移和场景变化，商用机的使用也在发生着高频更新。固定办公场景正在想移动办公转换，跨地区、跨国家之间的协同办公已经成为企业的常态，高性能商用电脑需要足够的可靠性和安全，数据分析也将成为企业的核心竞争力之一。

即便是商用电脑，不同场景，员工身份都会有着不同变化。决策者们可能需要轻薄、长续航并方便在飞机小桌板上打开。一线工作者需要稳定、耐用，关键数据时刻安全。在外是笔记本，在办公室是台式机，商务终端扮演的角色随着场景的变化也愈发复杂。

目标是未来

据IDC预测，随着工作场景对商用电脑性能要求的提升，工作站将有很大的市场空间。商用电脑在未来五年的整体出货量将会平稳增长，CAGR复合年均增长率为1.4%，预计到2023年，商用电脑的年度出货量将接近3000万台。

在未来，工作站被赋予了更多内涵。例如，专业工作站必须获得至少三个及以上的专业软件认证并能够深度适配专业的企业级软件。专业工作站门槛升高，非专业厂商生产的同配置产品，也因为安全可靠性存疑被排外。工作站的企业级配件中，具备很强的产品兼容性，确保工作过程的足够的稳定。

从OptiPlex到Precision再到Latitude，戴尔的商务终端会时刻根据市场变化，用户需求而不断做出迅速调整。特别是对于高端专业工作站而言，未来3到4年的可能性都已经被考量在内，比消费级旗舰产品花费更多时间考量体现出了戴尔商务设计团队的严谨。更重要的是，在严谨的前提下，还能保证新品性能、创新程度保持在所有品牌的第一序列，这一点是相当恐怖的。